行使諮商同意權　原民會：亞泥不排斥

2018年01月24日 13:26 中時 洪安怡

原民會今（24）日舉辦「回顧與展望」年度記者會，回顧過去1年原民會的施政內容。但面對亞泥案爭議，原民會主委夷將．拔路兒指出，亞泥並不排斥原住民族行使諮商同意權，但原住民族內部仍有不同聲音，希望協調溝通完成後盡速行使諮商同意權。

由於極具爭議的亞泥新城山礦區礦權已順利展延，即便未來《礦業法》修正通過，規定礦權展延需獲原住民族諮商同意，恐怕也無法溯及既往，對此夷將．拔路兒表示，不管《礦業法》修正進度如何，只要亞泥願意，原住民族就能行使諮商同意權，據了解亞泥並不排斥。

夷將．拔路兒指出，即便《礦業法》沒有規定，《原基法》本就有規定諮商同意權可行使，2016年也有公告「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」，只要業者同意讓族人行使諮商同意權，就能產生效力。

夷將．拔路兒說，去年原轉會中，太魯閣族委員針對此提案，最後總統蔡英文裁示，經濟部、亞泥、族人一起坐下來談，先行使諮商同意權，「亞泥本身並不排斥讓原住民申請諮商同意權」，但目前原住民族內部仍有不同聲音，還在進行溝通，如果協調順利，希望不用等到3月原轉會，在此之前就先行使諮商同意權。

此外，有關原住民族傳統領域劃設爭議，夷將．拔路兒認為還是要用法律位階處理，規劃今年3月的原轉會，會將「原住民族土地及海域法」草案內容向總統報告，再送入立法院。

(中時)