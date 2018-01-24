寒假何處去？ 基隆海科館祭出開館4周年獻禮

基隆海科館今（24）日舉辦「開館4周年暨寒假系列優惠迎新春」活動，並推出感恩4獻禮及「海科旺旺迎新年」主題，邀大小朋友寒假蒞臨賞完。（張穎齊攝）

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基隆海科館今（24）日舉辦「開館4周年暨寒假系列優惠迎新春」活動，將提供各式活動與伴手禮優惠。（張穎齊翻攝）

寒假將至，基隆海科館今（24）日舉辦「開館4周年暨寒假系列優惠迎新春」活動，並推出感恩4獻禮及「海科旺旺迎新年」系列主題，各種好康優惠邀請大小朋友利用寒假蒞臨賞完。

海科館即日起推出新版「火熊年」票卡，只要付700元年費即可1年期間享有不限次數免費參觀主題館、海洋劇場及合作店家優惠；另外還有3D海洋劇場雙檔新片「諾曼第大登陸 D-DAY」、「鯊魚 Sharks」將於寒假獻映；此外「潮女孩玩科學」則有限量科學福袋將送給活動體驗的女性民眾。

寒假與春節活動期間，民眾只要至八斗特色店家消費即送「海科＋慶安限量紅包袋」，另憑海科館任一門票至心干寶貝、食之飴、新鱻貨、八斗邀、漁品軒等商店購買伴手禮可另享優惠。

1月26日為海科館開館4周年，其中「感恩4獻禮」包括1月壽星於1月23日至1月31日進館，不分平假日均享主題館半價優惠以及1月26日館慶當天壽星可免費進入主題館參觀；另外還有「海洋闖關拿好禮」、「時光郵局傳幸福」、「限量商品最超值」。

此外，主題館3樓將展售海科商隊限量商品，以及海科館與印花樂合作推出「潮漁村-八斗子的潮花布」聯名商品與手作屬於自己的大海肩背包手作課程。

海科館表示，海科館各類營隊即日起已展開報名，寒假期間除農曆除夕2月15日休館外，天天開館營運。另外1月26日至2月20日，將祭出一系列特色活動與優惠方案，可參海科館官網。

(中時)

海科館官網
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