澳網》南韓第1人!大黑馬鄭泫殺進男單4強

南韓鄭泫闖進澳網男單4強，南韓史上首人。(美聯社)

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南韓鄭泫闖進澳網男單4強，南韓史上首人。(美聯社)

先後擊敗世界第4德國金童小祖維瑞夫(Alexander Zverev)、前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，本屆澳網男單大黑馬21歲南韓新星鄭泫，24日面對同樣一路爆冷殺入8強的美國桑德格倫（Tennys Sandgren），逼出6個賽末點直落三6比4、7比6(5)、6比3闖進4強，寫下南韓網壇新頁。

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生涯首闖大賽16強，鄭泫前役拍落「喬帥」晉級8強，已經改寫南韓網壇紀錄，24日再將自己的紀錄推進，世界排名58的他也成為繼2004年的世界排名86的俄羅斯傳奇沙芬(Marat Safin)後，最低排名殺進4強好手。

鄭泫闖進澳網男單4強高舉雙手慶祝。(美聯社)

此戰賽前被稱作「黑馬對決」，鄭泫首盤率先搶下，第2盤雙方激戰至搶七，鄭泫驚險再下一城，僅花約1小時就取得聽牌優勢。

決勝盤鄭泫連破帶保取得4比1領先，第8局就出現第一個賽點，但首闖8強的桑德格倫同樣韌性十足，成功挽救賽末點保住發球局。

第9局鄭泫發球，鄭泫4個賽點都被桑德格倫化解，兩人隔網精彩交鋒令觀眾驚訝聲不斷，鄭泫盤末逼出第6個賽點，讓桑德格倫回擊出界，為南韓寫下歷史新頁。

最後一局充滿戲劇性，鄭泫一度取得40比0優勢，卻接連錯過賽末點，賽後被問到自己當時在想些什麼，鄭泫笑答，「當時我領先，已經在想賽後典禮上要做些什麼了。但後來告訴自己我什麼都不用做，專注在場上就對了。」

(中時電子報)

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