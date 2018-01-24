丁丁再見！ 《天線寶寶》演員巴恩驚傳逝世

《天線寶寶》的主角們，其中紫色的就是最著名的丁丁！（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，陪伴全球孩童多年、知名的英國兒童節目《天線寶寶》（Teletubbies），驚傳節目中扮演「丁丁」（Tinky Winky）一角的演員巴恩（Simon Shelton Barnes），已於本月17日去世，享年52歲。英國當地警方也向媒體證實，巴恩死於英國利物浦地區，疑似因寒冬氣候遭到凍死。

著名英國兒童節目「天線寶寶」

報導指出，巴恩曾在1998至2001年期間，扮演穿著白色紗裙、紫色身軀的丁丁，該裝扮剛出鏡時，曾一度遭英國保守派大肆抨擊，但不久之後卻在全球蔚為流行。在台灣，這因一句「丁丁是個人才」的網路流行語，而成為眾所皆知的著名節目。

創立於1997年、由英國廣播公司（BBC）製播的兒童節目《天線寶寶》，共有260集、每集約30分鐘。透過四名主角：丁丁、拉拉、迪西、小波，在居住的神奇島上互動的故事，讓觀賞的孩子們增加創造力與想像力。《天線寶寶》目前已被113個國家與地區引進，並翻譯成45種語言播出，本於2001年停播的節目，也於2016年重新製作開播新集數。目前台灣公共電視與MOMO親子台都有播出。

巴恩的姪女在Instagram放上其帥氣的黑白照片，藉以緬懷這位「丁丁」。事實上，巴恩本人曾在2008年接受BBC專訪，對於《天線寶寶》在全球爆紅，他真的感到非常意外。而對於當年保守派不斷地質疑丁丁有同性戀傾向的問題，巴恩則回應，「這是一個給1至5歲幼童的節目，不要問這種愚蠢的問題！」

(中時電子報)

文章來源：Simon Shelton Barnes, Best Known for Playing Tinky Winky on Teletubbies, Dead at 52

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