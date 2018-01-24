丁丁再見！ 《天線寶寶》演員巴恩驚傳逝世

2018年01月24日 13:47 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，陪伴全球孩童多年、知名的英國兒童節目《天線寶寶》（Teletubbies），驚傳節目中扮演「丁丁」（Tinky Winky）一角的演員巴恩（Simon Shelton Barnes），已於本月17日去世，享年52歲。英國當地警方也向媒體證實，巴恩死於英國利物浦地區，疑似因寒冬氣候遭到凍死。

著名英國兒童節目「天線寶寶」

報導指出，巴恩曾在1998至2001年期間，扮演穿著白色紗裙、紫色身軀的丁丁，該裝扮剛出鏡時，曾一度遭英國保守派大肆抨擊，但不久之後卻在全球蔚為流行。在台灣，這因一句「丁丁是個人才」的網路流行語，而成為眾所皆知的著名節目。

Very sad to hear that actor Simon Shelton, who played Tinky Winky in the late 90’s, has sadly passed away. Our thoughts are with his family and friends. Big hugs. pic.twitter.com/nBofxSYFLd — Teletubbies (@TeletubbiesHQ) 2018年1月23日

創立於1997年、由英國廣播公司（BBC）製播的兒童節目《天線寶寶》，共有260集、每集約30分鐘。透過四名主角：丁丁、拉拉、迪西、小波，在居住的神奇島上互動的故事，讓觀賞的孩子們增加創造力與想像力。《天線寶寶》目前已被113個國家與地區引進，並翻譯成45種語言播出，本於2001年停播的節目，也於2016年重新製作開播新集數。目前台灣公共電視與MOMO親子台都有播出。

巴恩的姪女在Instagram放上其帥氣的黑白照片，藉以緬懷這位「丁丁」。事實上，巴恩本人曾在2008年接受BBC專訪，對於《天線寶寶》在全球爆紅，他真的感到非常意外。而對於當年保守派不斷地質疑丁丁有同性戀傾向的問題，巴恩則回應，「這是一個給1至5歲幼童的節目，不要問這種愚蠢的問題！」

(中時電子報)