改名沒轉運 殺警兇嫌馬奉孝疑似吸毒過量送醫

馬奉孝（中）2015年運毒被逮。（報系資料照 陳振堂攝）

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中時電子報
、中國時報／
中天新聞》殺警案嫌犯馬奉孝 交保持毒遭逮

涉及北市信義區夜店殺警案的兇嫌馬奉孝（原名馬寅紘），改名後沒轉運，今天清晨5時許疑似因吸毒後昏迷在三重友人的住處中，經同行女友報案送醫急救，三重警表示，馬奉孝經抽血檢驗發現疑似毒物反應，目前生命跡象穩定，將待其清醒後進行偵訊，釐清詳細案情。

警方初步調查，馬奉孝昨晚帶著女友至三重區力行路二段的友人家中，疑似服用友人所提供的藥物後感到身體不適、意識昏沉，今天清晨警消接獲女友報案，警消到場後隨即將馬奉孝送往新北市立聯合醫院三重院區救治。

警方表示，馬奉孝目前仍在醫院休養，其女友對於事發經過也交代不清，將待馬奉孝清醒後進行偵訊，釐清詳細案情。

2014年9月犯下殺警案時，馬寅紘還是陸軍六軍團的現役軍人，退伍後改名為馬奉孝。殺警案審理時，馬寅紘當庭認錯，承審法官楊台清親自擬定20個作文題目，包括「什麼叫義氣？」、「做好人很難嗎？」、「如果人生能再來一次？」要求交作業，馬也乖乖寫了20篇作文。

不過作文寫完了，馬奉孝似乎還是沒回到正途，2015年3月再度被查獲持有市價近16萬元毒品，遭到羈押。

今年1月中旬馬奉孝又因重傷害罪被法院發布通緝，直到今天清晨才疑似因吸毒昏迷，行蹤再度曝光。

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(中時電子報)

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