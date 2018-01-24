下周三藍月適逢月全食 錯過再等19年

2018年01月24日 14:00 中時 洪安怡

下周三將出現月全食天象！下周三晚間正好是本月的第2次滿月，也就是所謂的「藍月」，又碰巧遇上月全食，上次有這樣的狀況是35年前，下次要再看到藍月遇上月全食，恐要等到2037年，也就19年後才有機會再見到，氣象局也將於網站上直播，邀請民眾下周三一同欣賞。

月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球背光面的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反照陽光而有缺角或隱沒的天文現象；月全食發生時，月面完全隱沒在地影內，但月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色。

氣象局指出，此次月全食共歷時5小時20分鐘，其中20時51分至22時8分的1小時17分鐘最精華；從18時50分「半影食始」揭開序幕，偏食開始於19時48分「初虧」，20時51分「食既」開始全食，21時30分「食甚」，此時月球最深入地影，22時8分「生光」結束全食，23時12分「復圓」偏食結束，最後在2月1日0時10分「半影食終」結束全部過程。

氣象局指出，本世紀全球總計發生85次月全食，其中台灣可見到63次，上次發生於2015年4月4日，但當天台灣部分地區受雲層影響，觀測不連續，下次預計發生於今年7月28日，台灣可見到月沒帶食過程，但完整的月全食過程，則需等到2025年9月7日。

對於想欣賞此次月全食的民眾，氣象局建議，發生時月亮於東方天空，民眾可選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞，目視即可，用望遠鏡放大觀測效果會更佳，氣象局也將於官網直播，歡迎民眾點選連結線上觀賞。

(中時)