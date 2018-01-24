初選後公布選舉支出 黃偉哲：沒到上億

2018年01月24日 13:55 中時 鄭舲

民進黨台南市長初選戰況激烈，台南市長參選人李俊毅日前公佈自己去年選舉支出接近1275萬元，呼籲其他參選人跟進公佈，並直指有人已經花費上億。民進黨立委黃偉哲說，他願意公佈選舉支出，但要初選後公布才有意義。他的競選支出沒到上億，但幾千萬一定有，說沒有是騙人的。黃偉哲也批評，李俊毅說他花了一千多萬，那最近狂打電視廣告，「狂打我跟郭秀珠」，這些又花了多少錢？

黃偉哲今天與親弟蘇紫雲上廣播節目接受專訪，被問及這次選戰被形塑成拿別人咖啡、剪綵活動白手套的形象，黃偉哲說，他認為不需要這樣，應該看看別人大選談的是什麼，我們初選談的又是什麼，這些事情那麼小，又沒證據，對於對手這樣潑髒水感到很意外。

至於李俊毅拿黃偉哲與台南市議員郭秀珠舉辦聯合造勢大會的照片，直指黃偉哲與黑金聯手，黃說，郭秀珠是無黨籍，沒跟李全教搭檔，也沒因為議長選舉被判刑，何以證明她是黑金？黃偉哲說，郭秀珠也支持蔡英文、也支持民進黨，為他成立後援會當會長也會有事，「雖然這個議題比咖啡手套檔次高一點，但議題內容還是潑髒水。」

對於陳亭妃指某陣營做假民調、假資料，選情其實非常膠著，黃偉哲說，各陣營自己都有做民調，選情膠不膠著要交給選民。黃偉哲說，黨內協調過程會詢問參選人要不要接受協調式民調，就是黨內自己先做民調，在退出期限截止前給參選人看，如果退出就把一百萬登記費還你，高雄昨天已經破裂，台南明天要協調。

另外，主持人也提及行政院長賴清德的嫡系人馬加入黃偉哲陣營，是否代表賴清德已經表態？黃偉哲說，賴清德本人的意思他無法回答，不過賴的支持者與有象徵意義的幹部的確有支持他，至於有沒有其他幹部加入其他陣營，他都予以尊重。

(中時)