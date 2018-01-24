馬英九還原當年馬習會 強調提及一中各表

前總統馬英九（前左）24日出席台南市工商婦女協會新舊理事長交接典禮，受到熱情歡迎。（萬于甄攝）

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前總統馬英九24日出席活動時，還原2015年馬習會所提及的一中各表。（萬于甄攝）
會後，馬英九與婦女協會高唱「我們都是一家人」，氣氛熱絡。（萬于甄攝）

前總統馬英九24日南下出席活動致詞時，再度提及2015年兩岸領導人會面的時，與習近平獲得一中各表的共識，馬英九說，所謂一中各表絕對不會表到兩個中國、一中一台跟台灣獨立，因這是中華民國憲法所不允許，且尚未有中華民國官員甚至是總統提及。

台南市工商婦女協會新舊理事長交接典禮24日在新營舉行，前總統馬英九、國民黨台南市黨部主委謝龍介都受邀出席，其中，謝龍介致詞時痛批，蔡英文政府上台短短1年6個多月，整個台灣幾乎支離破碎，尤其兩岸關係更是一團糟，謝也呼籲，蔡英文最好能跟馬英九一樣，與大陸開啟對談。

馬英九則表示，3年前去新加坡時，與習近平在正式會議中有提到一中各表，所謂的一中各表是絕對不會表到「兩個中國、一中一台、台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不允許，當時也把正式會議紀錄逐字稿全部交給內政部委員會。

馬英九強調，中華民國有史以來還沒有任何一位官員，更不用說總統，在中國大陸領導人面前說到一中各表時排除了兩個中國、一中一台、台灣獨立時，特別提到把中華民國憲法。

此外，馬英九也認同謝龍介的想法，蔡總統應想辦法與習近平先生在新加坡碰個面，把台灣最近1年8個多月來，雙方交流不順利的狀況解決，畢竟跟大陸的貿易占台灣出口將近4成。

(中時)

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