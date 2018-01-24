柯P又惹怒長者 老人共餐撥款慢被迫停辦

2018年01月24日 13:56 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲大砍重陽敬老金後，努力推展老人共餐，挽救流失的長者選票，截至去年底已突破54萬共餐人次。不過市議員簡舒培接獲長者投訴，因社會局行政作業冗長，撥款速度慢，不少共餐據點主辦者須墊錢3個月，實在不堪負荷，只能暫停辦理，害長者無餐可用，被迫「放寒假」。

簡舒培指出，社會局共餐據點申請規定，不論延續性或新設據點，都須在今年2月5日前送出申請，市府預計最3月31日才能全部審核完畢，各據點可憑核定函核銷或預撥請款，不過市府撥款還需14天，換言之，今年度共餐據點最快4月才能拿到錢，必須自己先墊付。

據簡舒培統計，北市目前老人共餐據點有336個，其中大安、文山、士林、北投區就占139個，卻有26個據點決定在1到3月暫停辦理共餐，受影響的長者高達721名。

士林區明勝里長張永棟說，里內去年5月起舉辦共餐，約有50名長者參加，每月經費3萬多元，社會局補助不足，原本每個月就要自己墊錢，現在又因審核緩慢，必須掏腰包墊錢，對他而言是很大的經濟負擔，只能拜託有心人士捐款，盼市府可以加速作業。。

簡舒培強調，老人共餐立意良善，卻因社會局撥款慢而為德不卒，尤其共餐政策有延續性，應及早安排因應，她要求市府立刻檢討相關流程，縮短作業時間，別再讓長者放寒假。

社會局主秘鄭文惠說，今年老人共餐預算約1.8億元，去年底審查預算，須經議會同意才能使用，且申請經費龐大，也需仰賴府外評委審核，將檢討行政流程加速發放，也會與里長溝通，盡量避免影響共餐長者的權益。

(中時)