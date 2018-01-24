花蓮原鄉家暴嚴重 部落反家暴傳授法庭5撇步

花蓮家暴服務處提供法庭協助五大撇步，讓受暴婦女出庭作證不再害怕。（許家寧攝）

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現代婦女基金會執行長范國勇說，花蓮縣有4成原民家暴案，更高達45％受害者不懂取得受暴證據。（許家寧攝）
佳民部落受暴婦女林媽媽說，不少婦女想到孩子生活，一時心軟，只好隱忍受暴。（許家寧攝）

花蓮原鄉家暴嚴重，現代婦女基金會統計花蓮縣家暴案件被害人高達4成為原住民，常因心軟、膽怯或不了解尋求司法保護而隱忍受暴，為此，花蓮家暴服務處公開五大撇步，包括設置各族通繹、協助偏鄉派出所就近聲請保護令，鼓勵受暴婦女不要放棄求助。

現代婦女基金會駐花蓮地方法院家暴服務處邁入第13年，共計1萬2千件通報家暴個案中，原住民案件高達4成，其中8成為婦女，而偏鄉原住民遭受家暴未尋求司法保護的因素包括，證據取得困難、擔憂求助後果、交通不便及漢語能力偏弱。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，花蓮為全台原住民人口最高的縣市，原民受暴婦女可能怕丟臉或受到親族的壓力而選擇隱忍，若事態嚴重、左右鄰居報警，擔憂加害人遭判刑被關，影響家計與小孩生活等後果，心軟中途撤回保護令也高達21.7％。

花蓮地院庭長陳雅敏說，花蓮中南區原鄉部落交通不便，前往法院開庭，往往動輒二、三小時的車程時間，因而降低了前來開庭的意願，更有婦女因交通成本甚鉅而放棄聲請、撤回保護令的例子，也積極推動南區案件在玉里簡易庭開庭，減少受害者往返法院時間。

現代婦女基金會也提供多項司法協助，包括深入偏鄉宣導、錄製太魯閣、阿美族語影片，教導被害人上法庭注意事項，並就近連繫在地警方家防官協助聲請保護令，法庭上設有各族通繹，協助被害人在法庭上以母語陳述，出庭作證不再害怕。

(中時)

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