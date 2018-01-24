文化快遞》夢‧行西城特展 再現臺北西區風華

2018年01月24日 14:34 中時電子報 文、圖／臺北市立文獻館

日本時代西門町商店的葡萄酒廣告。

才子洪以南的作品《墨蘭》。

以淡水河意象為設計的概念的「記憶之河」展區。

民眾參觀展覽的剪影，展覽中可感受臺北發展的文化魅力。

西城，意指坐落於臺北市西區的萬華，屬於臺北盆地中相當早期就邁入開發的區塊。《夢‧行西城》特展呈現出臺北西區萬華厚實之文史肌理，梳理相關史料文獻，並透過文物原件及再現之展示，娓娓道來西城歷經清朝艋舺之崛起、日本時代臺北三市街的整合、西門町之異軍突起、戰後的中華商場擘劃，直至對於當代西區門戶計畫的展望。本展從即日起至10月31日，於剝皮寮歷史街區盛大開展，邀請您感受臺北西區開發崛起的歷史脈絡。

回顧萬華開發歷史

臺北位處臺灣島北端，冬天東北季風強勁，首當其衝；夏天時，盆地地形更致暑氣不易消散，先天地理環境的條件實不宜人居，然三百年來臺北的人口與發展始終居於領先地位，這樣的歷史結果可歸功於淡水河。追溯至18世紀，從嘉慶以後，北臺灣因為物產豐富使得移居的人口快速增殖，人口聚集帶來貨物交易的需要，位居大漢溪與新店溪交會的淡水河畔「艋舺」，因著河運的便利性成為臺北地區貨物集散中心，亦是大陸來往貿易的港口之一，這是臺灣經濟重心漸向北移的契機，更是奠定今日臺北發展的根基。艋舺地名的由來，就是當時平埔族多乘舟載物而來，並稱呼其舟「banka」，漢人取其音譯而來。臺北市的開發始於萬華，《夢‧行西城》則為第一次從河岸貿易、開發角度書寫歷史，描繪早期居民的生活風貌，值得你我一起來了解。

本次展覽從河運興衰變遷角度切入，從曾為淡水河畔商業繁盛的萬華說起。自1920年正式建市至今將近百年，百年歲月中歷經貿易興衰、產業轉型，乃至於政權更迭，眾多的故事在臺北西城上演，走進展區「河岸臺北」可見到國家重要古物，最早的康熙臺灣輿圖摹本、中法戰爭北臺圖，以及代表臺北開發開端的1709年「陳賴章墾號」開墾臺北西部最早的契約。從這三張圖說起，可見臺灣北部地理疆界的劃分、戰略位置的提升，以及第一批移民是如何透過合夥、文字契約的簽訂確保開墾的利益。此外，值得一提的是從展件之一的古番薯市碑文，說明番薯曾是當時艋舺最大宗的貿易貨物之一，有番薯市之稱（後雅化為歡慈市）。

老臺北人的記憶

現今西門町的位置，原為艋舺與大稻埕之間的低窪地，日本時代開始填地造鎮，溝通兩地的交通，更搖身一變成為當時最日本風的地區，日式料理店、咖啡廳、理髮店等，都是臺灣總督府依著東京淺草印象搬移，是日人鄉愁慰藉之地，無疑地也改變了臺北居民生活的樣貌。日式洋風吹進臺北，眾多男女開始過起新潮時髦的西式生活、到戲院看電影（芳乃館是西門町第一家戲院，今為國賓影城），這次展出的清酒廣告以及葡萄酒廣告，從鮮豔的廣告印刷可一窺邁向現代化生活的腳步下，多采多姿的消費娛樂型態。緊鄰著西門町，是存在於許多臺北人記憶中的中華商場，因為伴隨著電影娛樂產業，興盛一時，成為中南部遊客旅途臺北的鮮明印象。而商場的屋頂也曾經成為各家企業競相設置大型霓虹燈廣告的場所，入夜之後，五光十色的霓虹燈更襯托出街景的亮麗，回顧一系列中華商場照片，帶領觀者進入臺北最瑰麗的時代。

探索萬華的神祕面紗

為呼應淡水河，特別將河川印象重新蜿蜒在展場空間中，這一條代表著西城的「記憶之河」，以人文角度作為橫切面，聚焦於十件萬華代表性的人事物，述說伴隨著此地一同走過歲月風華的文化現象。其中特別展出洪以南《墨蘭》作品，洪生於清朝艋舺，以其詩文書畫的才華聞名於世，且為當時臺灣三大詩社之一─「瀛社」的靈魂人物，現於臺北市立文獻館典藏中，仍存有其墨寶，十足可貴。除了洪以南之作之外，也藏有當時日本時代民政長官後藤新平（1857～1929）之親筆書法，一方面與此次洪以南之作為臺日對照，另一方面顯露出日本官員之漢學底子，這些都是與時代脈動息息相關的人文發展軌跡。

剝皮寮自2009年開放以來，已經成為傳統與創新、歷史與創意相互交織揉合的場域，擁有臺北市其他地方不易見到的街道尺度與樣貌，透過藝術、文化資產及觀光的能量展現出臺北城樣貌，透過展覽述說著萬華地區的開發史，並結合剝皮寮歷史街區觸發人們思古幽情的氛圍，帶領著市民重新感受萬華，了解臺北市開發歷史的源起，以新姿態展現臺北城的獨特魅力。西城周邊存在著臺北城從清朝、日本時代直至光復後的豐富歷史資產，代表著臺灣對國際的門戶。

回顧與展望臺北西城的發展，每一位仁者是紀錄者，也是行者，與西城仰望著同片天空，感受一樣的風、一樣的雨、一樣的氣流，本展講述著這一段輝煌的歲月以及存在著對西城再一次躍上世界舞臺的「夢」，歡迎市民朋友一同前來參觀，透過影像、文件以及實體展品，了解臺北發展序曲與未來軌跡。

展覽期間，臺北市立文獻館在假日舉辦一系列結合傳統文化與創新概念的教育推廣活動，詳細活動資訊請查詢臺北市立文獻館網站或上Facebook搜尋「夢‧行西城」了解展覽最新資訊。

夢‧行西城

時間│即日起至10/31，週二至週日10:00～17:00

地點│剝皮寮歷史街區（臺北市萬華區康定路173巷33-39號）

票價│免費

電話│02-2311-5355轉18

網址│www.chr.gov.taipei

(中時電子報)