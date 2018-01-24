小一生沒拿第一名　家長控學校霸凌

2018年01月24日 14:54 中時 葉臻

桃園市私立新興國際中小學某國小一年級男童，因為沒有拿到第一名，母親怒控學校霸凌兒子，並在網路上發表5000字悲痛文，表示兒子被老師針對，不但午餐夾菜都要排最後一個，午休還得站著罰寫，成績也因為老師刻意修改，明明超過第一名38分卻變成落後1分，校方則表示成績並非只有考試，「學習態度和生活、健教也要算在內。」

該名家長指出，兒子很重視榮譽，在學校以外也參加很多比賽獲獎，國英數段考3科滿分，成績如果不算生活、音樂和綜合，加權分數超過班上第一名38分，可以是全校第一，卻被打成全班第13名，認為老師針對兒子。

家長控訴兒子的班導帶頭霸凌，不但要兒子每天中午都最後一個裝飯菜，還曾看見兒子被老師叫去掃走廊上的大便，甚至以作弊未遂為由要兒子罰寫500遍，還只能午休時間站著寫，全班幹部都記嘉獎只有他沒有，就連上電腦課也要他最後一個去，以及叫學生送禮物給老師等，最嚴重的屬刻意剝奪他第一名的成績，讓他全班第13名。

校方則表示，小學的考試只有國英數3科，但學習態度、生活、健康教育、藝術人文和綜合活動等的成績也要算在內，最後才會以此排名，導師並沒有刻意讓男童不能第一名。

校方解釋，男童因為個性調皮，午餐時間常常在排隊隊伍中推打造成混亂，才被依學習態度罰最後一個盛飯，但並非每次，罰寫也是因為男童未遵守生活常規影響他人，提醒多遍仍未改善，態度不佳或回應「我不知道」、「我忘了」、「我沒有」，罰寫字數每遍也只有十幾個字。

除此之外，作弊事件則是因為考試時導師發現男童手放在抽屜裡的籃子上，最上層是英文單字表才提醒告誡，但並沒有要他為此罰寫，也從來沒要學生送過禮物，並強調該名家長送的貴重禮物也早已退還，清掃大便也是因為男童早到學校，看到才請他幫忙掃，但並不知道那是大便，並非刻意，電腦課則是因為班規規定桌面要收拾乾淨才可以到其他教室上課，男童因為桌子散亂，才被老師要求留下收拾，但導師都有陪同，甚至帶他去電腦教室上課。

校方表示，男童母親對於男童教育很重視，每天都要他4點起床準備上課，也曾詢問教育局跳級資格，可以理解她的用心，但國小並非只有學業成績，學習態度和其他綜合領域更是教育重點，該名導師年紀尚輕，去年才到校服務，對教育很有熱忱也很認真，希望外界不要抹煞她的努力。

(中時)