偷相同東西30年「火腿王子」只有過年才作案

2018年01月24日 14:50 中時電子報 孫曜樟

在中國南京每到農曆春節前夕，很多家庭和飯店都會醃制春腸、火腿、臘肉等鹹貨，因這類物品並不貴重，所以大家多會不看管放在門口晾曬，但日前南京浦口某飯店老闆向警報案說，醃製的香腸被偷了。警方調閱監視畫面一看立即認出是「火腿王子」犯案，隨後循線把王姓男子逮捕並說，30年來他平時不犯任何案件，只有到過年前才會偷這類醃肉，為此他被判刑3次蹲了10年牢。

同一家店王男偷1次香腸不夠，又再回頭偷第2次，竊盜行為都被監視器拍下。(圖／擷自看看新聞)

據看看新聞報導，南京浦口某飯店老闆張爾強日前向警方報案指稱，從店裡監視畫面看到，10點47分有人偷了三串香腸之後用車拉走，然後淩晨又來了，還帶個紙箱，又偷了三四串，警方看了監視畫面後，立即認出了王姓男子就是嫌犯，，對南京浦口警方來說王男絕對是個老熟人。

南京市浦口公安分局珠江派出所員警孟生文表示，從1984年到現在，王男幾乎每到過年前年都會盜竊民眾說晾曬的火腿、香腸、鹹肉等，所以大家都叫他「火腿王子」，因為他早年主要偷火腿為主，王某平日裡並不行竊，專門在春節前夕作案，偷了火腿香腸去菜場販賣，

王男在被逮捕後向警供稱，就是年底鹹貨曬的比較多，比較易於得手，所以他才去偷這個鹹貨。員警說他今年已犯6件相同案件，每次被抓為了逃避自己的責任，就會向警講一些說以後不會再犯的話，但是事後就又會再犯，且幾乎每次都會再被抓到。

(中時電子報)