不能在這裡死！世界上唯一禁止死亡的冰雪小鎮

2018年01月24日 14:47 中時 林承彥

斯瓦巴群島距離北極中心僅1300多公里，因此在當地看極光還得往南看。（圖片／維基百科）

位於北極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard）是挪威最北界的國土範圍。它坐落在歐洲大陸北方，約佇立於挪威大陸與北極點兩者正中間。多數台灣人可能一輩子都不曾有機會來到這個極北之地，但如果有機會到北極旅遊的話，通常會由斯瓦巴群島的最大城市「隆雅市」出發。

斯瓦巴群島的總面積約61,000平方公里，比台灣還大一點，但長住人口僅2600人左右，由於當地氣候嚴寒，冬季有84至128天的極夜，而夏季則有99至141天的極晝，實在不太適合人居住，因此這邊的北極熊數量還比人多，當地人甚至得配槍出門，遇到熊襲時才可自保。

斯瓦巴群島60%的領土被冰川覆蓋，另外有30%為荒地，餘下10%則有植物覆蓋。礦藏有煤、磷灰石、鐵、石油和天然氣等。沿海常有海象、海豹、北極狐、鯨等動物聚集，因此斯瓦巴65%的地區都被作為自然公園保護，以維護其獨特的動植物資源。更奇妙的地方是，「隆雅市」是全世界唯一禁止死亡的城鎮。

說是禁止死亡倒不如說是禁止生命在這裡開始以及終結，當地法律規定，所有孕婦都必須出外生產，而患病奄奄一息或是意外發生即將逝去的生命，也都必須離開。所以在隆雅市只有一塊很小的墓地，而埋葬的屍骸也都是70年前的逝者，就連市區的醫院也僅留有8個床位給急病患者。

之所以會有這樣的規定，是因為科學家早就發現在這個遍地凍土帶的地方，屍體是無法腐爛的，病毒會永遠保留下來。所以才有了這條「殘酷」的法則。

(中時)