缺氧問題未解 美軍遣A-10攻擊機駐阿富汗

2018年01月24日 14:56 中時電子報 李靖棠

據美國軍事新聞網（Military.com）報導，有鑑於阿富汗的塔利班（Taliban）政權，仍持續攻擊美軍與當地知名地標，美國空軍決定，從密蘇里州基地調派一個A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Thunderbolt II）中隊，前往阿富汗前線，協助當地美軍的F-16（F-16 Fighting Falcon）、EC-130H電戰飛機（EC-130H Compass Call）和C-130大力神運輸機（C-130J Hercules），共同執行軍事任務。指揮官哈瑞杰（Jeffrey Harrigian）中將表示，「A-10加入，將能協助美軍增加空中戰力，並更深入前線，進一步打擊塔利班的根據地。」

美國空軍A-10攻擊機的女性飛行員。

由美國費爾柴德公司（Fairchild Republic）生產、於1972年首度試飛的A-10雷霆二式攻擊機，屬於單座雙發動機攻擊機，負責支援如攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標等地面攻擊任務。負責空中支援的A-10攻擊機，最大的特色之一就是「存活能力極高」，除了裝甲能承受穿甲彈等砲彈攻擊外，即使飛行中失去一座發動機、尾翼等機身構造，仍可平安飛回基地。也因為攻擊力和存活力極高，A-10也實際參與過波斯灣戰爭、科索沃等多場戰役，可謂戰功彪炳。

雖服役多年仍倍受信任，A-10攻擊機面臨潛在的駕駛艙缺氧問題。（圖/美國空軍）

服役多年仍持續更新升級的A-10攻擊機，不僅是美軍的現役戰力，也受到英、德、南韓等多國歡迎。最高時速可達833公里、加掛油箱下的最大航程為4,140公里，機身下配有一架30釐米的機槍、並擁有8個掛彈點，可掛載AGM-65小牛空對地飛彈、AIM-9L響尾蛇飛彈等飛彈或炸彈，成為低空攻擊的一大利器。更因為知名度極高，讓A-10攻擊機多次成為電影和遊戲的主配角，如《魔鬼終結者：未來救贖》和《變形金剛》等。

雖來自不同基地，但去年底卻驚傳2架駐紮於亞歷桑那州的A-10攻擊機，飛行員在執行任務期間，遇上缺氧問題開始，陸續有數個基地和飛行員提出供氧不足的問題，空軍已迅速進行調查並請專家前來找出問題所在，目前仍未有解決方法。事實上，美軍除了A-10出現缺氧問題外，包含F-35A（F-35 Lightning II）、F-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）也都「淪陷」，雖海軍延請航太總署（NASA）專家前來協助抓出問題，但截至今日仍始終無解。

(中時電子報)