捍衛食安 彰縣衛生局率先啟動網路直播溯源管理

2018年01月24日 14:58 中時 吳敏菁

鮑魚菇檢出農藥殘留。（吳敏菁攝）

酸菜檢出漂白劑二氧化硫超量。（吳敏菁攝）

捍衛食安彰化縣衛生局率全國之先啟動網路直播溯源管理。（吳敏菁攝）

捍衛食安彰化縣衛生局率全國之先啟動網路直播溯源管理。（吳敏菁攝）

新春將屆，彰化縣衛生局公布第1波年節食品抽驗結果，共查出3件不合格；針對近年來網路盛行直播拍賣年節食品，糾紛卻頻傳；彰化縣衛生局率先全國之先，啟動「溯源管理直播業者」稽查專案，並輔導業者配合食品登錄，否則將依據食品衛生法開罰。

彰化縣衛生局食品管理科長林毓芬指出，這次抽驗不合格的3件產品，包括1件中國進口之檳榔心芋角及1件鮑魚菇檢出農藥殘留不合格，1件酸菜檢出漂白劑二氧化硫超量，對於不合格產品已於第一時間勒令販賣商下架不得販售，並依法移請業者所轄衛生局及農政單位調查辦理。依食品安全衛生管理法第15條規定，檢出農藥殘留超量，可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰，同法第18條規定，檢出漂白劑或防腐劑超量，可處以3萬元以上，300萬元以下之罰鍰。

衛生局表示，本次抽驗的檳榔心芋角及鮑魚菇均檢出不得使用於該作物之農藥種類，提醒民眾在食用蔬果前，應以流動清水沖洗，有助去除殘餘農藥;另漂白劑亞硫酸鹽雖為合法食品添加物，但對氣喘患者可能誘發氣喘等不適症狀，建議消費者選購醃漬蔬菜及乾貨時，不要買有刺鼻味、太鮮豔或太白的產品，烹調前可以清(溫)水浸泡30分鐘，沖洗後再下鍋，並開蓋烹煮，讓二氧化硫揮發，減少殘留，也可降低醃漬蔬菜的含鹽量。

此外，另網路直播拍賣正夯，業者常以便宜價格吸引民眾下單，但直播商品看不到實體，產品來源複雜，且賣家信譽好壞不易判定，彰化縣衛生局已啟動直播業者溯源管理稽查專案，針對直播業販賣之產品來源、標示、貯存環境衛生及有效日期等進行稽查，並率全國之先，鼓勵直播業者全面進行食品登錄，並於直播同時張貼「食品業者登錄字號」，供民眾查詢辨識，提高業者自主管理責任，提供民眾多一層保障。

衛生局提醒年節食品採購五原則，一、食材要新鮮、顏色要自然；二、包裝產品要有完整標示、散裝產品來源要清楚；三、要適量採購、適當保存；四、加熱時間要充足；五、要有足量蔬果」。及選購直播產品看、問、取三大招：「一、要看清楚食品業者登錄字號及廠商資訊、二、要問明白產品內容、交易及申訴方式、三、要注意取貨品質並保留交易憑證」。

(中時)