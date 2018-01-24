他竟坐到失明！搭機不能輕忽的8件事

2018年01月24日 15:09 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

迎來過年連續假期，不少民眾趁著新的一年開始，安排搭機出國旅遊放鬆。不過，根據近日陸媒報導，有乘客在搭乘長途飛機後驚傳失明，疑長時間坐著沒活動，導致視網膜血管破裂，險些無法恢復視力。此外，出國時，以下幾點更是各年齡層乘客都一定要留意細節，避免造成眼睛負擔或加重眼疾。

陸媒「錢江晚報」報導，有名年齡76歲男子，先前從杭州搭機飛往溫哥華，航程時間前後長達近20小時；且選擇靠窗座位的他，因為怕打擾鄰坐，幾乎沒站起來活動。沒想到，抵達目的地隔天中午，左眼一開始先出現部分黑影，後來甚至全看不見。就診後發現，男子患有高血壓，但因久坐造成血液循環不通、血壓突然升高，導致眼睛視網膜血管破裂，不僅失明需要手術，也加速原本輕微的白內障症狀惡化。

迎來春節旅遊旺季，有眼科醫師提醒，中老年人出遊時要避免過度用眼、和身體過度勞累。尤其高血壓、糖尿病患者，可能因此引發視網膜脫落或病變等風險；除了定時服藥控制，同時要避免久坐不動或過度情緒起伏，前往寒冷地區也要做好保暖。另近期有進行眼部手術的患者，1個月內不要搭機，以免機艙壓力不利於傷口痊癒。

此外，有乾眼症乘客可在出國前詢問醫師，提前準備人工淚液滋潤。近視度數重的民眾，則要避免乘坐雲霄飛車等有刺激性娛樂設施。若旅途如果戒不掉滑手機習慣，最好每45分鐘後適當休息，且不要在黑暗中觀看螢幕，避免加重近視情況。

而愛美民眾則要留意眼睛長時間帶妝、卸妝不完全，或配戴隱形眼鏡的不衛生接觸，都可能導致眼睛發炎。另有過敏體質的旅客，前往熱帶地區旅遊則要留意花粉引發的過敏性結膜炎。

(中時電子報)