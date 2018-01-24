劉子瑄遭導遊汙辱 出面還原主因「不想麻煩他」

劉子瑄今現身談遭導遊侮辱經過。（圖／取自中時娛樂臉書）

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中時電子報
劉子瑄控跟團旅行卻受導遊汙辱。（圖／中時資料照片）

前台灣小姐劉子瑄今(24日)爆料本月中跟團參加雄獅旅行社赴西雅圖8天行程，費用共55000元台幣，結果卻遇到個性急躁導遊汙辱，稍早她出面還原事發經過，吐露自己在旅行過程中因了解導遊個性，為了「不要麻煩他」，結果吞了一肚子怨氣，希望旅行社能給個交代，也決定提告導遊。

劉子瑄稍早現身表示，自己先前參加雄獅舉辦到美國西雅圖跟團8天行程，但過程中遇到生理期，因衛生棉準備的不夠，便硬著頭皮低聲下氣問導遊這附近有沒有超市，未料得到對方回：「超市不在行程裡面」，劉子瑄才解釋自己是要買生理用品，導遊得知後回應：「再看看再研究啦！」

劉子瑄說，因為知道導遊個性本來就比較急躁，所以當下只好默默走掉，但「內心感覺很受傷」，之後一行人到中國餐廳吃飯，導遊突然要求她趕快去買，當時劉子瑄也照做，只是無奈：「為何買個生理用品要買的這麼狼狽？」

旅行期間劉子瑄一行人被安排入住當地的一家三星級飯店，但進門後劉子瑄發現吹風機壞掉，她因不想麻煩導遊，當下便未反應，隔天又發現服務人員根本沒更換床單，再加上房內奇怪塗鴉一堆，讓劉子瑄整晚無法入眠。

最後劉子瑄鼓起勇氣向導遊反應，對方先回：「塗鴉？是我的問題嗎？」又指責是否是劉子瑄自己不會使用吹風機，最後甚至當著眾人的面用麥克風喊：「劉小姐，我昨天已經幫妳處理妳的問題了，妳今天還有什麼問題嗎？」劉子瑄則回應因自己的問題導遊無法處理，她決定轉向業務反應，導遊又嗆她：「妳問題怎麼這麼多？」

劉子瑄說，歷經這次驚魂記，她決定站出來控告導遊的主因是「對方是有問題的」，她反應後對方還繼續向經理說謊，也表示所有事情全部人都在場，團員都是人證，希望旅行社方面能給她個交代，而網友回應：「感覺台灣小姐好像不了解她參加的是低價團...」、「如果是我，吹風機壞掉有問題應該打總機請房務人員送另外一台可以使用的吹風機來房間，或跟櫃檯反應」，但也有人說：「雄獅旅行社是台灣最大旅行社，但是導遊確實水準參差不齊」、「有過類似遭遇，真的很氣」。

(中時電子報)

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