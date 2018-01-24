強英文要參加異國料理社？　暨大附中大數據分析結果超狂的

暨大附中與建國科大資管系合作，分析校內大數據，做出精準的決策。（廖肇祥攝）

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／南投報導
暨大附中與建國科大資管系及管理技術公司合作，分析校內大數據，做出精準的決策。（廖肇祥攝）
暨大附中分析校內大數據，發現請公假並不會顯著干擾學生成績表現。（廖肇祥攝）
暨大附中分析校內大數據，發現異國料理社團學生的英文成績特別優異。（廖肇祥攝）

大數據分析不是商業工具，還能在教育上發揮，暨大附中與建國科技大學合作，將累積的大量數據上傳雲端作分析，得出有趣的結果，包括學生請公假不影響學業成績，餐飲烘焙社團語言學科顯著成長，學校藉由大數據分析，各項行政策略制訂上更有依據。

近年來大數據分析廣泛應用在商業或政府決策上，藉由數據收集、分析、資料視覺化，讓決策者瞭解龐大資料背後的現況與趨勢，並且掌握解決問題的先機，但在教育領域並不普及，暨大附中兩年多前與建國科大合作，將學生來源、學習表現、生活常規、生涯輔導、圖書借閱等資料數位化，試圖從蛛絲馬跡中找到具有參考價值的資訊。

多項分析結果跌破師長眼鏡，比如一般認為學生請公假會造成學科表現不佳，但結果發現，請公假學生平均成績比全體平均成績來得高；一般認為來自台中市地區學生學科優於南投地區，而實際上南投學生國、英學習成效較佳，台中市區商業、會計較強；而參加餐飲烘焙類社團的學生，英文成績逐年顯著成長。

「或許老師在鼓勵學生學好英文時，可以建議放下制式書本，鼓勵參加異國點心社」。暨大附中校長張正彥表示，大數據分析得到的資訊，讓師長瞭解，影響學科表現的因素，不一定發生在課堂上，大學升學管道相當多元，暨大附中無論是高中部、高職部的學生，皆以個人申請、四技二專推甄、技優甄審為主，這些都看重學生在校三年的表現，因此師長會協助學生充實學生學習歷程。

建國科大資管系副教授林義証指出，大數據分析結合資料視覺化圖表，讓暨大附中知道入學國中生質素變化，得以迅速研擬教學輔導策略，未來相信教育圈會有更多這類的應用，讓各校在有限資源下做精準的決策。

(中時)

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