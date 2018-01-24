打破經營不善傳言　東莞台升家具納稅居大嶺山外商之首

2018年01月24日 15:50 旺報 宋秉忠 ／台北－東莞連線報導 ／台北－東莞連線報導

東莞台升家具榮獲大嶺山鎮外商納稅第一稱號。（業者提供）

去年底進行轉型升級的台商最大家具廠──台升國際，一度傳出經營不善的消息；但事實勝於雄辯，今年一開春，台升國際就榮獲東莞市大嶺山鎮外資企業「納稅第一名」稱號，受到大嶺山鎮政府的隆重表彰。

台升國際集團董事長秘書室主任邱敏哲表示，這是台升國際集團在2018年新年收到的一份最珍貴的禮物；此時此刻，作為台升的一員，大家充滿自豪，更深懷感激。

台升國際是一個跨國企業集團，目前是美國十大家具批發商之一，產品主要銷往歐美，旗下擁有9個家具品牌，旗下的順誠集團2005年在香港上市以來，一直保持穩定發展勢頭；2016年5月，順誠集團收購美國的一家酒店座椅設計與製造商Grand Manor Furniture Inc．；2017年2月，順誠集團收購Baker Interiors Group LTD．及其附屬公司BLG，將3個全球奢侈家具品牌收歸囊中。

邱敏哲表示，台升家具所取得的每一點進步和成績，都與各級政府和社會各界的鼎力支持密不可分，都是在公司全體員工的苦幹下才得以獲得；飲水當思源，辦好企業，為政府納稅做點貢獻，在企業發展的同時反哺社會，為地區經濟的發展和民眾的福祉盡一點綿薄之力，是企業義不容辭的責任。

雖然，國際家具市場競爭白熱化，但據邱敏哲表示，台升國際堅信有各級政府的正確領導，有社會各界的鼎力相助，有全體員工的共同努力，台升家具一定能百尺竿頭，更進一步，為在地發展與建設作出更多更大的貢獻。

(旺報)