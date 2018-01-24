「摸清底細」誆「料事如神」！神棍騙倒會計師百萬元後神穩

17年前曾詐欺前中國小姐凌蕙蕙的神棍吳明達，日前重施故技，對一名會計師詐得100多萬元後神穩。(圖:翻攝畫面)

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中時電子報

曾詐欺前中國小姐凌蕙蕙的神棍53歲吳明達，銷聲匿跡一段時間重施故技，對一名會計師誆稱運勢不好，可用氣功改運及幫助投資獲利，會計師信以為真，陸續投資100多萬元，事後吳男卻避不見面，台北地檢署今依詐欺罪將吳男起訴。

吳明達17年前透過友人認識前中國小姐凌蕙蕙，當時吳自稱從加拿大留學歸國，具有專業的投資眼光，可以代為投資股匯市，並誇下海口可以將她所擁有的股票，以高出市價三成出脫，凌蕙蕙信以為真，將當時手中持有400張未上市的鉅晶科技公司股票交給吳，吳拿到後就避不見面，害她被騙了810萬元。

吳明達這次又用老梗，長期到台北市民生東路上一間咖啡店，觀察、打聽來店消費的客人言行，再伺機搭訕這些客人，以觀察、打聽所得資訊，當作「鐵口直斷」的預言，不知情的客人聽到吳男「料事如神」，紛紛上鉤。

一名常去咖啡店消費的會計師，日前被吳明達鎖定，誆稱他氣色不好，可用氣功幫他改運，但吳男發功後，又改稱自己被下過降頭，要找5個人一起出資「集氣」，才可讓他在投資上大有斬獲，並藉此誘騙他出錢投資，利息按月以1成計，會計師信以為真，陸續投資100多萬，不料前2個月拿到利息後，吳男就避不見面，會計師才知受騙上當

(中時電子報)

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