迎新年！家居品牌TENDAYS大方下殺祭好禮

TENDAYS DISCOVERY柔眠對枕原價4700元、特價2999元加贈愛心枕，每櫃限量10組。（TENDAYS提供）

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TENDAYS柔織紓壓床標準單人6CM，原價2萬4000元、特價1萬8888元加贈紓壓枕及萬用墊，每櫃限量10組。（TENDAYS提供）
TENDAYS量身紓壓床標準雙人20CM，原價8萬9000元，特價7萬1888元加贈紓壓對枕及立體辦公護背墊，每櫃限量10組。（TENDAYS提供）
TENDAYS量身紓壓枕-原價4

TENDAYS舉辦過年寢具特惠活動，「量身紓壓床」原價8萬9000元、特價7萬1888元，加贈紓壓對枕及立體辦公護背墊，「柔織紓壓床」原價6萬9500元、特價5萬2888元，加贈紓壓對枕及立體辦公坐墊組，「柔織紓壓單人床」原價2萬4000元、特價1萬8888元，加贈紓壓枕及萬用墊、「量身紓壓枕」原價4800元、特價3780元，除此之外還祭出55折商品折價券，衝過年買氣。

這些特惠商品在Yahoo、momo購物、蝦皮商城、特力屋、Friday購物及Citesocial等網購平台同步販售，於專櫃門市消費滿額還可參加樂透抽活動，最低可獲得55折商品折價券，TENDAYS協理林文星表示，活動期間贈送限量旺福紅包袋，於大年初一至初五加碼推出迎春福袋，消費者可利用此次機會以破盤價格帶回柔織紓壓枕、頸部萬用枕、DISCOVERY柔眠床、減壓坐墊組、風尚減壓肩墊等等超值商品。

(中時)

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