竹市一線救護車升級 全面配置自動心肺復甦機

2018年01月24日 16:13 中時 徐養齡

新竹市消防局獲贈自動心肺復甦機，安裝在全市10個分隊一線救護車，提升病患存活率。（徐養齡翻攝）

新竹市消防局在公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金及民間捐助下，達成全市10個消防分隊第一線救護車皆配置自動心肺復甦機，該紀錄獨步全台消防局，將有效提升病患到院前的急救存活率。

救護教官顏丞均說明，復甦機主要用於無呼吸、無心跳、無生命徵象患者身上，按壓驅動方式採電動模式，按壓速率每分鐘102次，按壓深度5到5.6公分，並具有連續按壓模式及30比2等2種模式可選擇。

病人使用方面無體重限制，適用病人最大胸部寬度可達45公分，並可同時搭配使用AED電擊器、具防水功能等多項功能，並能節省救護出勤人力、操作迅速、攜帶輕巧、可連續使用45分鐘按壓急救等特色，避免搬運病患時中斷CPR按壓，提升救護存活率。

「守護市民生命安全！」消防局長李世恭說，新竹市10個消防分隊從2015年起，陸續接獲民捐5台Lucas自動心肺復甦機，先配置5個分隊，此次再獲捐贈5台，將配置到另5個分隊，使新竹市成為全台第一個將一線出勤救護車全面配置自動心肺復甦機的消防局。

竹光分隊隊員林靖亞、劉睿安說，救護工作講究爭取黃金時效，往往得在短時間內為病患爭取最大生存機會，遇到老舊公寓搬運患者，要能持續按壓做CPR更是困難。Lucas組裝快速，可馬上取代人工按壓，讓病患到院時可直接推到急救室由醫師接手急救，提高治療效率。

(中時)