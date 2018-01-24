精湛建設圍爐送愛 19年退休總主教祈福

現場有42隻超大玩偶供台下來賓進行抽獎，獲得大玩偶的孩子們相當興奮上台與活動發起人精湛建設總經理陳志聲（右）合影留下美好回憶。（張妍溱攝）

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台北天主教退休總主教狄剛（右）首次參與，並親自上台讚賞活動發起人精湛建設總經理陳志聲（左）好人做善事，為活動祈福。（張妍溱攝）
「送愛心到人間」圍爐活動24日展開，今年舉辦第19年，11家社福機構的志工上台接受表揚，活動發起人精湛建設總經理陳志聲（右前一）驚喜接獲小朋友製作的感恩卡片禮物，他也感謝志工們無私奉獻。（張妍溱攝）
精湛建設圍爐送愛 19年退休總主教祈福（張妍溱攝）

社福度寒冬，台中市精湛建設發起「送愛到人間」圍爐餐會給予一股暖流，活動已邁入第19年，在146家企業與個人贊助下，合計募集逾750萬元善款物資，24日由精湛建設轉贈家扶基金會、伊甸基金會等11家社福機構，購買所需要的設備。現場席開近百桌宴請350戶弱勢家庭、近千人一同圍爐，場面溫馨感人。

「讓弱勢家庭感受溫暖！」活動發起人陳志聲點燃象徵傳承愛的聖火，他說，當家中出現身心障礙兒童，父母的身心及經濟負擔沉重，更應該鼓勵這些家庭給予更多關懷與尊重；台北天主教退休總主教狄剛首次參與，並親自上台讚賞陳志聲「好人做善事」，為活動祈福。

「孩子們笑得好燦爛！」在拉拉熊與唐老鴨帶領之下，活動禮物車進場台上還準備42隻超大玩偶讓台下小朋友們抽獎，伊甸社福基金會學員抽到泰迪熊的小芳興奮不已，難掩喜悅地說：「要抱著它睡覺！」。

陳志聲指出，目前面臨大環境及房地產不景氣，但他心存感恩認為企業要回饋社會，尤其弱勢團體募款艱困，在眾多企業好友相約力挺今年仍有39個主辦單位與107家協辦單位，捐贈物資總金額超過750萬元，大家有錢出錢、有力出力，讓他相當感動。

陳志聲表示，今年一共送出5輛汽車，以及電動機車及機車等，訓練及療育的輔具及輔助器材、電腦設備等物資，另準備紅包、玩具餅乾等送給孩子們，讓他們提早收到壓歲錢，感受社會滿滿的溫暖。

(中時)

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