2018年01月24日 16:00 中時 張妍溱

台北天主教退休總主教狄剛（右）首次參與，並親自上台讚賞活動發起人精湛建設總經理陳志聲（左）好人做善事，為活動祈福。（張妍溱攝）

「送愛心到人間」圍爐活動24日展開，今年舉辦第19年，11家社福機構的志工上台接受表揚，活動發起人精湛建設總經理陳志聲（右前一）驚喜接獲小朋友製作的感恩卡片禮物，他也感謝志工們無私奉獻。（張妍溱攝）

精湛建設圍爐送愛 19年退休總主教祈福（張妍溱攝）

社福度寒冬，台中市精湛建設發起「送愛到人間」圍爐餐會給予一股暖流，活動已邁入第19年，在146家企業與個人贊助下，合計募集逾750萬元善款物資，24日由精湛建設轉贈家扶基金會、伊甸基金會等11家社福機構，購買所需要的設備。現場席開近百桌宴請350戶弱勢家庭、近千人一同圍爐，場面溫馨感人。

「讓弱勢家庭感受溫暖！」活動發起人陳志聲點燃象徵傳承愛的聖火，他說，當家中出現身心障礙兒童，父母的身心及經濟負擔沉重，更應該鼓勵這些家庭給予更多關懷與尊重；台北天主教退休總主教狄剛首次參與，並親自上台讚賞陳志聲「好人做善事」，為活動祈福。

「孩子們笑得好燦爛！」在拉拉熊與唐老鴨帶領之下，活動禮物車進場台上還準備42隻超大玩偶讓台下小朋友們抽獎，伊甸社福基金會學員抽到泰迪熊的小芳興奮不已，難掩喜悅地說：「要抱著它睡覺！」。

陳志聲指出，目前面臨大環境及房地產不景氣，但他心存感恩認為企業要回饋社會，尤其弱勢團體募款艱困，在眾多企業好友相約力挺今年仍有39個主辦單位與107家協辦單位，捐贈物資總金額超過750萬元，大家有錢出錢、有力出力，讓他相當感動。

陳志聲表示，今年一共送出5輛汽車，以及電動機車及機車等，訓練及療育的輔具及輔助器材、電腦設備等物資，另準備紅包、玩具餅乾等送給孩子們，讓他們提早收到壓歲錢，感受社會滿滿的溫暖。

(中時)