繞著地球跑的「橘色旅館」！25年來首次對外開放入住

2018年01月24日 16:00 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

旅客不僅可以享受從白天到深夜難得的精彩體驗，還可以入住附有私人迷你酒吧的豪華橘色臥房。(圖／Booking.com提供)※飲酒過量，有礙健康※

最初於1992年、在巴塞隆納奧運問世的「橘色旅館」，原先僅提供給荷蘭運動員及相關親友使用，跟著每場奧運活動移地開幕，猶如「繞著地球跑的旅館」，不僅能一睹各國知名的運動明星風采，現場也會替奪牌的荷蘭選手舉行英雄式慶祝活動。而迎接平昌冬奧，這間旅館也將首度開放旅客入住。

今年將會是這間「橘色旅館」的第14次開幕，也是首度移師韓國舉行。「荷蘭海尼根之家」自1992年巴塞隆納奧運起，首開奧運國家館先例，在每屆夏季與冬季奧運城市代表荷蘭奧委會（NOC*NSF）籌辦國家館，如今已成為無數荷蘭及各國遊客必訪景點。

在「荷蘭海尼根之家」不僅可以見到各國知名的運動明星，現場還會替奪牌的荷蘭選手舉行英雄式慶祝活動。(圖／Booking.com提供)

即日起至1月27日止，每天下午5點起可於網路預訂入住「荷蘭海尼根之家」。(圖／Booking.com提供)

而今年冬季奧運即將在2月9日於韓國江原道平昌開幕登場，原先為荷蘭運動員及其親友限定入住的住宿空間，即日起至1月27日止，每天下午5點起搶先於訂房網Booking.com開放預訂，且每晚房價僅需32,500韓圜（新台幣約890元）。

入住旅客將可以體驗到極致的橘色浪潮，從白天到深夜，不僅可以欣賞Van Velzen、André Hazes Jr. 、Di-rect等荷蘭知名藝人演出，還有機會參加幕後之旅，前往荷蘭國家代表隊的休息室，享受難得的精彩體驗之外，還可以入住附設有私人迷你酒吧的豪華橘色臥房。※飲酒過量，有礙健康※

(中時電子報)