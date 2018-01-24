「青年導演」年近6旬 追夢不晚新作一拍10年

電影把發生在你我身上或身邊的人生難題，拍成荒謬喜劇。（佳映提供）

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中時
電影是溫暖動人的黑色喜劇，就連狗狗也搶戲。（佳映提供）

德國出生的導演山姆賈巴爾斯基59歲時，曾以他的第2部電影《洞裡春光》入圍台北電影節的青年導演競賽，可謂當時年紀最大的「青年導演」！原為經驗豐富的廣告導演，山姆賈巴爾斯基拍電影可拍出了癮頭，到現在已經過了10個年頭，依然推出新作《王牌業務員》，而且在柏林影展和金馬影展都獲得如潮好評！

《王牌業務員》是編導山姆賈巴爾斯基的第5部劇情長片，在台灣較為知名的前作像是《洞裡春光》和《Vj偷情日記》，都在國際影壇備受關注與喜愛。山姆賈巴爾斯基特別擅長以喜劇包裝可能發生在你我身上或身邊的挫折與難題，譬如《洞裡春光》主人翁的經濟與道德困境，以及《Vj偷情日記》的婚姻危機。編導的幽默與荒謬喜感將這些人生課題拍的趣味盎然，還能讓觀眾歡笑之餘，走出電影院絲毫不覺空洞，甚至覺得溫暖和感動。

《王牌業務員》是曾在柏林影展和金馬國際影展放映過的好評黑色喜劇。時空背景是二戰結束後的德國境內，講述一群猶太人為了籌錢移民美國，充分發揮血液中的經商天才，舌燦蓮花地四處向非猶太裔德國人推銷商品，過程中趣味橫生，同時也試著直視種族與個人的傷痛過往，是部舉重若輕、笑中帶淚的好評之作！電影將於2月2日在台上映。

(中時)

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