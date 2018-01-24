深坑區土庫老人共餐 阿嬤誇比辦桌還澎湃

金仁寶捐贈體適能運動套組，右起金仁寶董事長許勝雄、基金會董事長蔡麗珠、社會局主秘吳淑芳、深坑區長王坤南、土庫里長高太郎。（王揚傑翻攝）

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深坑區土庫里老人共餐進入第6年，規模越辦越大也越辦越有特色。（王揚傑翻攝）

新北市深坑區土庫社區老人共餐再進階，共餐人數從30人擴增到50人，負責料理的志工更研究長輩愛吃的食譜，推出一道道健康又營養的菜色，如翠玉肉片燴百果、台灣鯛蒸蛋、蜜汁火腿、深坑黑毛豬佐蘿蔔，志工還穿上花色圍裙進行上菜秀，阿公阿嬤吃得開心，直誇「比辦桌還澎湃！」

土庫社區老人共餐的推手土庫里長高太郎，他的太太范秀英和志工隊長蔡美鳳，是他最得力的助手，不僅招募18位志工，還成立臉書粉絲團，將每次共餐的食譜菜色PO上臉書，成為其他共餐點爭相學習觀摩的對象。

深坑的金仁寶集團和許潮英基金會，24日由集團董事長許勝雄和基金會董事長蔡麗珠聯袂捐贈一套「仁寶體適能運動套組」，藉由雲端讓長輩到處去旅遊，並跟著小仁寶一起踏步、甩手做運動，兩位董事長跟著長輩一起示範運動。

許勝雄表示，自己母親98歲了，每週三固定要運動，揪人「四健會」，陪她打牌，4位長輩合起來超過300歲，他看了就開心，因為能運動代表有活力，因此他希望社區長輩可以利用這套遊戲機組，多讓自己活動。

新北市社會局主任秘書吳淑芳表示，新北市老年人口已經突破50萬大關，市長朱立倫在上任之後即推動各項友善長輩的政策，除老人共餐外，還有松年大學、銀髮俱樂部、公共托老、動健康等，希望讓長輩在地就養、健康樂活。

許勝雄除捐贈價值10萬元的運動套組外，看到土庫里老人共餐越辦越有規模，當場捐贈1萬元加菜金。

(中時)

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