海研船花5萬徵名 結果只多個「新」網酸：這要花錢？

科技部新建3艘研究船，因海研一號已服役33年，超限使用長達8年。圖為海研一號。（圖／台大海洋研究所提供）

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科技部為新打造的研究船徵選名字，去年11月舉辦「新建研究船名稱徵選活動」，並且祭出獎金新台幣5萬元，經歷兩個多月的徵選與評審後，最終「新海研一號」、「新海研二號」及「新海研三號」名稱獲採用，讓不少網友看了直批「這樣有需要花錢徵求？」科技部則澄清，考量歷史延續因素。

台灣目前服役中的海洋研究船有「海研一號、海研二號、海研三號」共三艘，但都已超過服役年齡，因此科技部正籌建新海研船汰換，其中兩艘為500噸級，1艘為1000噸級，預計明年中陸續完工，年底投入海研工作。

為了迎接3艘新船，科技部自去年11月1日公告舉辦「科技部新建研究船名稱徵選活動」，新船取名獲選者可得到獎金5萬元，總計共收到155份申請書。由10名來自海洋科學及工程、科普教育、媒體傳播及設計、人文等領域共產學界人士評審。最終通過採用「新海研一號」、「新海研二號」及「新海研三號」。

消息一出，卻慘遭網友酸爆，認為也太沒創意，「下一次要換什麼？超・海研一號、極・海研一號」、「新海研．改」、「原來新海誠他爸叫海誠」、「真是萬中選一的好名子啊」，網友紛紛怒批「公家單位消耗預算的常態」、「選這種名稱？ 這還需要辦徵選？」、「這樣還要花錢」、「所以浪費錢辦這個幹嘛？在消今年經費喔」。

科技部自然司司長吳俊傑於《中央社》訪問表示，徵選時收到很多不同名字，有的以科學名稱加上數字命名，有的以單純文學命名，都十分有創意，但這三艘新建海研船是屬於汰舊換新性質，評審考量歷史延續，所以決定採用這個與舊船名類似的名稱。

吳俊傑坦言，可能會有很多人難免覺得「沒創意」，不過他認為只要仔細想一想，就會覺得這名稱好記又有傳承意味，且與海洋科學研究任務有直接連結，目前正和命名獲得採用的民眾聯繫中。

(中時電子報)

「科技部新建研究船名稱徵選活動」結果已出爐，3艘新研究船(1艘1000噸級與2艘500噸級)將命名為「新海研一號」、「新海研二號」及「新海研三號」。（圖/翻攝科技部網頁）

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