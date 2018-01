只讓歌迷等半年 老菸槍雙人組愛台灣3月再開唱

2018年01月24日 16:06 中時 潘鈺楨

去年9月才受邀在「Road to Ultra Taiwan 2017」表演的「電音神團」老菸槍雙人組(The Chainsmokers),甫完成2017年《記憶…封存 Memories...Do Not Open》演唱會,2018年立刻展開世界巡迴演出,並選定台北做為全亞洲「唯四」的大型專場solo show演出城市之一。主辦單位Super Chill Event/超級圓頂/Live Nation Electronic Asia現已宣布,「The Chainsmokers Live In Taipei 2018」,將於3月29日在南港展覽館舉辦,全台ibon售票系統2月10日正式開賣。

有別於在電音派對的DJ set演出,老菸槍雙人組Live show的演出元素將囊括DJ、樂器演奏以及歌唱,搭配上專為大型演唱會量身打造的影像視訊及絢麗的燈光舞台效果,除嗨翻全場的經典派對歌曲轟炸外,也將以才華滿溢、融合多種元素的精彩演出,讓粉絲們看到不同於以往的全新風貌。

他們不僅會現場演繹攻占各大音樂排行榜的〈Closer〉、〈Something Just Like This〉、〈Paris〉、〈Roses〉、〈Don‘t Let Me Down〉的金曲外,也將演出新專輯中的多首熱門曲目。老菸槍雙人組可說是「電子舞曲獎項」吸塵器,除了以〈Don‘t Let Me Down〉一曲獲得2017年葛萊美獎 (Grammy Awards) 「最佳舞曲錄製」獎項外,也拿下全美音樂獎 (American Music Awards) 「最受歡迎電子舞曲藝人獎」、美國告示牌音樂獎 (Billboard Music Awards)「最佳電子舞曲藝人獎」等主流音樂大獎。他們於2017年推出的首張專輯《記憶…封存》,一發行即登上全球62國iTunes音樂排行榜冠軍,成軍以後的爆紅單曲〈Closer〉更是佔據告示牌百強單曲榜(HOT 100)連續12周冠軍,成為史上周數第四名。

此外,老菸槍雙人組不僅在歐美地區大放異彩,兩人在亞洲的表現更是不遑多讓,在國際音樂平台Spotify 2017年台灣地區舞曲排行榜前10名中拿下三個席次,KKBOX的2017年西洋年度單曲Top 10中也穩坐兩席次,因此被媒體封為「神曲製造機」。其中和英國天團「酷玩樂團」(Coldplay)合作的〈Something Just Like This〉,亦登上美國告示牌(Billboard)百大單曲第一名,成為酷玩樂團巡迴演唱會的必唱曲目。

老菸槍雙人組於本月17日釋出的最新單曲〈Sick Boy〉同樣得到熱烈迴響,才不到短短一周的時間,YouTube點擊數已逼近1,300萬次,令人更加期待台北場的演出。「The Chainsmokers Live In Taipei 2018」世界巡迴演唱會台北站,定於3月29日於台北南港展覽館舉行,2月10日下午1時於ibon售票系統正式開賣,票價分別為搖滾區4300元及座位區3800/3300/2800/1800,相關售票訊息請洽Super Chill Events和超級圓頂。

(中時)