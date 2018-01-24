擔心成為家中負擔 殘婦尋短獲警民合救

花蓮秀林鄉林姓婦人長期受殘疾所困，又遭逢獨子去世打擊，昨疑投海尋短，所幸家人即時發現，警民聯手阻止憾事。（新城警分局提供）

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中時

花蓮縣秀林鄉和平村和中社區的62歲林姓婦人患有殘疾，日前又遭遇獨子因病去世打擊，長期身心煎熬，昨晚騎著電動輪椅外出疑似尋短，所幸在村民及警方20餘名協助搜尋，即時找到獨自在路邊淚流滿面的林女。

新城分局和平派出所所長王祝光指出，昨日晚間20時左右接獲110報案，報稱和中社區疑似有村民尋短，警方獲報後，由所長王祝光率警員廖大利、楊昇儒前往住家。

焦急的林婦家人向警方表示，下肢殘障的阿嬤近日心情低落，曾提及不想活的話語，晚餐不見阿嬤及電影輪椅車蹤影，家人在外尋找1消失人不見身影，擔心憾事發生，趕緊報警。

王祝光見天色已暗，且和中社區海邊遼闊，便召集巡守隊員及附近村民20餘人前來，分配搜尋區域，前往社區內、農地及海邊找尋，一群人隨即摸黑拿著照明設備分頭展開搜尋。

30分鐘後在漆黑的產業道路上，發現獨自蜷曲在電動輪椅車上，林婦說因家中唯一經濟支柱離世，思念又擔心家境更加困頓，擔心成為子孫的負擔，想要投海一走了之。

協助鄰居心疼阿嬤的困境，頻頻幫她拭淚，在眾人耐心安撫下，終讓阿嬤情緒回穩，由家人及鄰居將阿嬤推回家中休息，結束了一場悲劇的發生。

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