奧斯卡外語入圍片 《當愛不見了》、《你只欠我一個道歉》台灣看得到

《當愛不見了》《當愛不見了》透過一個男孩的失蹤，道出一段驚悚的家庭成長。（海鵬提供）

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《你只欠我一個道歉》國際大熱，接連獲選電影獎10項提名。（海鵬提供）

第90屆奧斯卡金像獎23日公布入圍名單，競爭激烈的最佳外語片獎項，最終五強名單同時出爐：俄羅斯《當愛不見了》（Loveless）、智利《不思議女人》（A Fantastic Woman）、瑞典《抓狂美術館》（The Square）、匈牙利《夢鹿情謎》（On Body and Soul），以及黎巴嫩電影《你只欠我一個道歉》（The Insult）等五片。

奧斯卡最佳外語片角逐今年參賽國家多達92個，特別的是，入圍作品全數出自歐洲三大影展的獲獎電影，其中《當愛不見了》讓俄國名導安德烈薩金塞夫（Andrey Zvyagintsev）繼《纏繞之蛇》再次獲得提名，其他國導演則都是第一次獲得提名，而《你只欠我一個道歉》更打破黎巴嫩影史紀錄，成為該國第一部提名奧斯卡的電影。

同時也獲金球獎最佳外語片提名的《當愛不見了》，曾獲坎城影展評審團獎，透過一個男孩的失蹤，道出一段驚悚的家庭成長，該片已奪下美國國家影評人協會、洛杉磯影評人協會最佳外語片。《抓狂美術館》、《夢鹿情謎》則是去年坎城金棕櫚獎、柏林金熊獎得主。

曾奪下威尼斯影展最佳男主角的《你只欠我一個道歉》，則曾獲美國電影學會電影節（AFI FEST）觀眾票選最佳影片。該片在威尼斯獲獎後，導演薩德杜埃希（Ziad Doueiri）竟遭黎巴嫩政府拘禁、震驚全世界！爭議事件也使該片國際大熱，接連獲選多倫多影展、芝加哥影展、維也納影展等競賽影片日前更橫掃黎巴嫩電影獎10項大獎提名。

《當愛不見了》確定將提前於2月23日在台上映，《你只欠我一個道歉》則定於3月23日上映。

(中時)

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