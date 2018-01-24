日本可能研發洲際飛彈 並在一年內完成

2018年01月24日 16:22 中時電子報 江飛宇

1月17日，日本發射一枚名叫艾普希隆(Epsilon)的小型火箭，上頭搭載一顆小尺寸的地球觀測衛星進入低軌道，此事乍看來稀鬆平常，然而太空安全專家卻認為，這可能是日本研發洲際飛彈的熱身，以因應北韓逐漸加深的核飛彈威脅。

美國國家利益(national interest)報導，日本的太空火箭研發很早，現在的火箭性能也相當出色，像艾普希隆火箭這種酬載量1.2噸的，並不算特別突出，不過這種性能剛好符合洲際飛彈的標準。太空安全專家約翰．派克(John Pike)說「將艾普希隆火箭轉換成洲際飛彈非常容易，唯一要做的改變就是取下衛星，改成武器彈頭。」

發射衛星和發射核彈只是載荷的互換，早在冷戰時期就已是眾所周知的事實，派克在接受採訪時說：「發射衛星與發射核彈的區別並不是飛行高度或是困難度，而在於態度。」

不管是美國、俄國或是中國大陸，都曾使用洲際彈道飛彈（ICBM）改成衛星發射火箭，比如美國的牛頭人運載火箭(Minotaur)，就是原先的和平守護者洲際飛彈(LGM-118A,Peacekeeper)，而俄國的SS-18洲際飛彈也改裝成衛星發射工具。

2003年發射的福衛3號，是由牛頭人火箭發射，而牛頭人火箭其實就是原本的和平守護者洲際飛彈。(圖/國家衛星中心)

派克猜測，日本可能已經早就準備了武器彈頭，他甚至認定東京已經有了將艾普希隆火箭轉變為核彈的應急計劃。比如艾普希隆火箭使用的固體燃料，能夠長時間存放，並在短時間內發射。

此外，日本要從單彈頭，轉成多重獨立彈頭（MIRV）也相對容易。派克說，這是因為日本早就擁有1枚太空火箭，發射多顆衛星進入軌道的能力，這項技術與一枚洲際飛彈，發射多顆武器彈頭的技術是相同的，差異只在衛星是進入太空軌道，而彈頭是衝入大氣層直擊地面。

至於日本會不會有核武？以日本的核能工業來說是完全沒問題的，可以從核電廠的發電材料去生產鈽元素，使用離心機和其他設備來建造自己的核武，其實北韓、印度、巴基斯坦和其他國家也都採用同樣的方法，而且日本的技術又比上述國家具有優勢，所以大多數分析家認為，唯一限制日本造核武的只有外交關係與國際條約。

川普曾經說過東北亞國家可以建立自己的核武保護傘，此話似乎同意南韓與日本可以自行製作核武，而首相安倍晉三也主張，在不斷變化的亞洲局勢，發展新武器來捍衛國家是一種重要選擇。

然而國際政治相當複雜，安倍想要修改和平憲法時，也仍然面臨強烈的反對聲浪，而且也會遭至北京和平壤的激烈反應。

史丹福大學亞太研究中心副研究員丹尼爾．史奈德（Daniel C. Sneider）也認為，日本並不會發展核武器，因為並不值得。假如走到了那一步，唯一的原因是美日聯盟消失，所以日本真的建造自己的核武保護傘，但是即使是川普也不可能做到這一點(取消美日聯盟)。

(中時電子報)