科技部研究船取名「新海研」 網友譏沒創意

2018年01月24日 16:13 旺報 李侑珊

台灣目前有4艘研究船，科技部計畫在明年推出3艘新船，代舊的研究船，科技部因此在去年年底開始舉辦命名活動，並向外徵求新海研船的名稱，但科技部23日在網頁公開徵名，選出「新海研」作為新船的名字，被網友吐槽批評沒有創意。

據了解，4艘研究船分別是台大的海研1號、海大的海研2號、中山大學的海研3號，以及最新最大但不幸沈船的海研5號，而科技部預計在2019年將陸續啟用3艘新船，替代原本的三艘舊船，因此公開徵名。

而科技部近日在網頁上公開發表訊息，向外誠徵海鹽船的新名稱，爭名條件為：三艘研究船名稱之間可具關聯性，或為同一系列，中文名稱以 8 字（含）以內為原則，並附上英文翻譯名稱，命名應具有創新創意、與台灣海洋科學研究有深刻連結性，方便使用中英文發音、易記並予人深刻印象，且命名名稱不得侵犯他人智慧財產權、違反善良風俗及不雅文字，而命名意涵說明以 300 字為限，

對此，科技部祭出5萬元做為獎金，並邀請10名審查委員組成評審委員會，最後共收到 155 份申請書，最後獲得的船名為「新海研1號」、「新海研2號」及「新海研3號」，被網友批評沒創意。

科技部自然司司長吳俊傑回應，對於部分民眾來說，新的海研船名可能被認為創新度不足，但是站在科研的角度來看，確實能讓人一目了然；他強調，由於這3艘新建海研船的推出，目的在於汰舊換新，延續舊海研船的歷史與記憶，因此與舊研究船船名類似，具有傳承意義

(旺報)