景氣低迷百貨加碼歲末開春福袋夯

台中中友百貨迎接狗年推出福袋加碼，另有毛小孩超值福袋限量抽。（林欣儀攝）

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台中中友百貨迎接狗年推出福袋加碼，另有毛小孩超值福袋限量抽。（林欣儀攝）
台中大遠百狗年福袋最大獎送出價值60萬的汽車，大年初一當天還加碼抽紅包。（林欣儀翻攝）

農曆春節買福袋、試手氣是少不了的活動，為打破去年低迷的景氣、迎接好兆頭，中部百貨業福袋大加碼，包括大遠百、新光三越都推出汽車大獎，廣三SOGO與中友百貨則分別以掃地機器人、按摩椅應戰；此外，為刺激買氣，多家業者也推出歲末促銷檔，優惠堪比周年慶。

台中中友百貨店長許振立指出，去年一例一休政策上路後，市場景氣普遍不佳，以營業額來說，去年整體業績較前年微幅衰退，為了提振市場買氣，特別在歲末的旺季推出促銷檔，只要持有中友家族卡、玉山卡友的雙卡會員，25日檔期開跑後首四日單筆消費4千可回饋400元，預計帶動消費潮。

中友百貨迎接狗年，共推出限量福袋240個，26日起開放預購，業者表示，今年特別與少女品牌合作、推出價值3980的登機箱作為福袋外包裝，紅色外觀討喜，大獎有價值8萬多元的按摩椅、近5萬元電動跑步機與吸塵器、空氣清淨機等，平均每袋內容市價超過6888元。

廣三SOGO旺年福袋大年初一開賣，限量300個，大獎包括掃地機器人等，另外加碼再抽機車、日本雙人機票等大獎。

大遠百今年推出福袋數量為歷年最高，總共2500分、總價值超過77萬的獎品，最大獎為市價60萬元汽車，另有跑步機、手機等大獎，大年初一當天還加碼抽紅包；新光三越則限量500個福袋、號稱每袋價值超過5千元，有機會抽中價值69萬9的汽車、7萬元機車或雙人機票。

(中時)

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