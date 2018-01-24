接掌高雄港警總隊長 邱文亮：將全力以赴

2018年01月24日 16:39 中時 劉宥廷

高雄港務警察總隊24日上午舉行卸、新任總隊長交接典禮，警政委員陳永利主持監交，原總隊長劉耀欽接掌金門縣警察局長，新任總隊長由原台南市警局第一分局長邱文亮陞任；邱文亮感念妻子在他忙於公務之際仍將家庭小孩照顧完善，承諾無論調到哪裡，都會帶著愛妻一起去，並強調對於港區安全全力以赴。

警大48期畢業的邱文亮曾任澎湖縣警局副局長、台南市警局公關室主任、第四分局長、第一分局長；邱文亮不僅表現優異，更處事圓融，深獲基層讚賞，也贏得民心。

邱文亮在離開台南的惜別歡送會上，曾談及20年前，他外調派任分局長，女兒只有3歲，他的妻子僅能單獨照顧3位幼小女兒，不禁淚灑會場，並當場擁抱愛妻，承諾今後無論調到那個單位，都會帶著妻子一塊去；邱用行動與真誠感謝妻子在他警職生涯中的奉獻付出。

警政委員陳永利在監交上致詞表示，總隊負責港內管制區的管制，檢查查禁走私、偷渡等情事，這個關係到我們國境的安全，這也是國門的安全，非常重要；希望我們能夠達到阻毒於境外、緝毒於關口。

邱文亮指出，在每任總隊長建立的良好基礎下，有利警務推動，也將在毒品、走私狀況分析、維護港區治安作為、港區人車安全維護、重大人為危安事件演練、海上快打機制、輿情處置作為、科技建警、勤務紀律與風紀維護、重視執勤安全等作為上持續精進。

(中時)