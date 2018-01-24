世界高中美容畢業展 風格造型浪漫夢幻又哥德

2018年01月24日 16:26 中時 陳育賢

新竹市世界高中時尚造型科24日舉辦「饗宴。享豔」學習成果展，展現巴洛克、歌德等各式風格造型，讓來賓讚嘆不已。（陳育賢攝）

新竹市世界高中時尚造型科24日舉辦「饗宴。享豔」學習成果展，展現巴洛克、歌德等各式風格造型，讓來賓讚嘆不已。（陳育賢攝）

新竹市世界高中時尚造型科24日舉辦「饗宴。享豔」學習成果展，展現巴洛克、歌德等各式風格造型，讓來賓讚嘆不已。（陳育賢攝）

新竹市世界高中時尚造型科3年級準畢業生們，24日舉辦「饗宴。享豔」學習成果展，學生模特兒走秀展現巴洛克、歌德、希臘、創意紙雕、遊戲、懷舊復古等各式風格造型，讓現場產、學界、家長來賓讚嘆不已。

校長詹皓智表示，此次畢業成果展內容非常豐富，時尚造型科學生在學校3年專業課程的薰陶及培育，無論是在美髮、美容、整體造型、美甲、服裝飾品創作，每每有傑出的表現和成績。

成果展可說是學生多元能力的整體展現，每件作品都是具備專業素養的整體造型創作，讓與會嘉賓和家長們十分驚艷。

學生們並在整體造型老師陳淑華、陳秋燕及業界指導教師程濬騰、劉俊宏指導下，80位準畢業生共同演出，推出7組不同風格的造型，包括文藝復興矯飾主義華麗誇張風格的「巴洛克幻想曲」；運用紙材藝術雕、摺、剪之技巧的「紙若雲煙」。以哥德風格為創作靈感的「森之幻影」；以希臘神話眾神為對象刻劃造型的「希之神境」。

運用花朵、羽毛及緞帶等浪漫素材，探索闇夜奇異世界的「千變闇化」；改良式小旗袍的「旗現風華」；利用隨手可得的衣物、報紙，打造多層次視覺效果的「傳說」。

此展更結合時代背景，具備古典及穿越未來的巧思，以東西方文化融合的創意概念，除了承襲走秀原有的華麗風格，更將色彩幻化為精靈，讓觀賞者有不同層次的感受，學生更加入戲劇演出的張力，充分展現力與美的聲光效果。

(中時)