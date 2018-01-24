校園午餐食材「4章1Q」 9月納金門、馬祖

農委會今舉辦記者會說明4章1Q政策推動成果，原已在台、澎試辦，今年9月起將納入金門、馬祖。（農委會提供）

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學校午餐4章1Q食材政策，去年已經在台灣本島及澎湖共20個縣市試辦，覆蓋率約44％，今年9月將再納入金門及馬祖，等於是全台上路，農委會將投入13億元，補助學生每人每餐3.5元，彌補採用4章1Q食材的差額，盼覆蓋率能提高至50％。

「4章1Q」的4章包括吉園圃安全蔬果標章2.0、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、CAS有機農產品標章等4個標章，1Q則是QR Code追溯系統，農委會所推行的政策，就是校園午餐的食材，包括肉類、青菜等，都必須使用具有「4章1Q」其中一項系統的農產品，目前是採獎勵制，並非強制，去年起已於台灣本島及澎湖試辦，學校參與覆蓋率約為44％。

農委會副主委陳吉仲表示，今年包括金門、馬祖都會加入4章1Q的行列，9月開始的新學期實施，使用4章1Q食材可能會使午餐成本變高，為此，農委會也會補助每人每餐3.5元，彌補差額，總經費為13億元。4章1Q最初試辦時，覆蓋率僅11％，後來逐漸提升到44％，其中宜蘭、新竹的覆蓋率更高達87％，未來覆蓋率能提升至全台50％。

台北市國中學生家長會聯合會長林曉儀，4章1Q讓食材在地化，又能追溯，使生產到餐桌的過程都是安全的，日韓校園早已食材在地化，台灣才剛開始，需要更努力，現在3.5元的補助僅限國小、國中及部分完全中學的高中部，未來希望能拓及所有高中，使家長對學校午餐食材更放心。

對此，農糧署副署長莊老達表示，高中午餐的來源更多元，不像國中、國小是中央廚房統一辦理，或團膳業者固定配送，有些高中還是在校內設熱食部，讓學生自己到熱食部裡不同的業者消費，因此，目前3.5元補助再高中部分，僅限同時有國中部及高中部，午餐來源較單一的學校，目前已有在研擬補助配套，未來一定會讓補助有著落，使高中午餐也都能使用4章1Q食材。

另外，陳吉仲指出，去年9月也已和國軍談妥，促進國軍採用吉園圃、產銷履歷、有機等3章的蔬菜，至去年12月底覆蓋率為23％，農委會預計今年補助1億元，將國軍採用3章蔬菜的比例提升至50％。

(中時)

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