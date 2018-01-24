斥資6000萬打造1：1鬼屋 《溫徹斯特鬼屋》Z字型樓梯最難蓋

2018年01月24日 16:23 中時 潘鈺楨

海倫米蘭（左）與傑森克拉克片中有精湛演出。（甲上提供）

真人真事改編的《溫徹斯特鬼屋》首次被搬上銀幕，擅長恐怖驚悚麥克與彼得斯派瑞格兄弟從《血世紀》、《超時空攔截》賣座後備受矚目，這次被來福槍創始者遺孀莎拉溫徹斯特的神秘事蹟所吸引，斯派瑞格兄弟在開拍《溫徹斯特鬼屋》之前，不僅耗時4年考據研究這棟世界十大最厲鬼屋的背後故事，除了實地拍攝真實鬼屋場景之外，更斥資6000萬台幣重新打造1:1的鬼屋場景。

其中劇組公認最難蓋的是像「髮夾彎」一樣的Ｚ字型樓梯，更是挑戰美術場景設計高難度，因為在狹小的空間裡面要容納三個演員跟10幾個工作人員及攝影器材，使得場佈組精心設計了可拆卸的魔術樓梯，才解決了導演想要的詭譎場景和畫面鏡頭！

被譽為「全球十大最厲鬼屋」的「溫徹斯特鬼屋」，是歷經38年日以繼夜打造，超過500個房間、2000階樓梯、10000扇窗戶，建築設計不但宛如讓人毛骨悚然的恐怖迷宮，傳說這裡更是死在來福槍下800萬名冤魂的收容所。

超猛的話題鬼屋「溫徹斯特神秘屋」，不僅讓恐怖大師史蒂芬金受到啟發而創造出恐怖電視迷你影集《血色玫瑰》創下1800萬的驚人觀影人次，同時也是迪士尼樂園最受歡迎的鬼屋(Haunted Mansion)的原創雛形。電影也引發好萊塢媒體和影迷關注，更與厲陰宅系列最新鬼片《修女》(The Nun)同被權威電影網站選為2018年最值得期待的20部恐怖電影之列。

電影敘述莎拉溫徹斯特(海倫米蘭飾)是來福槍發明者威廉溫徹斯特的遺孀，來福槍帶來巨大的財富，卻也引來槍下冤魂的索命詛咒，隨著女兒與丈夫相繼去世，莎拉溫徹斯特在距離舊金山50英里處與世隔絕的土地蓋起了莊園，建築工人每天24小時不間斷改建，只為了將冤魂困在複雜的迷宮鬼屋內。某天，不信鬼神的艾瑞克普萊斯醫生(傑森克拉克飾)突然到訪，也讓溫徹斯特家族陷入了最深沉的恐懼之中。電影將於2月2日在台上映。

(中時)