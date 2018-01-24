台灣港務公司2018展望 打造永續發展新港口

2018年01月24日 16:35 中時 劉宥廷

台灣港務公司回顧2017年，港群整體貨櫃裝卸量在激烈險峻的競爭中仍達1491萬TEU，高雄港已連續4年突破千萬TEU，而在客運方面，年度累計進出港旅客人數為142.7萬人次，其中國際旅客突破114萬人次，均屬歷年新高；展望2018年，除強化貨運、客運及自貿業務外，也要以創新商業模式，打造永續發展新港口。

港務公司指出，過去一年完成許多港埠重大建設，除完成「高雄港第120、121號碼頭櫃場改建工程」，同時持續辦理包含「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」、「第四貨櫃中心後線場地擴建工程」等重大港口擴建計畫，提供港埠物流發展用地及設施，興建現代化深水貨櫃碼頭，鞏固台灣港群亞太區域樞紐地位。

在強化客運設施部份，除續辦「客運專區旅運大樓計畫」外，也完成棧9-2庫旅運中心風雨走廊等設施改善，以提供入出港旅客更舒適便捷的通關場域。另水岸開發方面，推動高雄港舊港區週邊土地活化與轉型開發，以及成功完成安平港遊艇碼頭區招商。

在綠色港口推動上同樣成果豐碩，繼高雄港、基隆港、台中港、花蓮港及台北港之後，去年完成安平港及蘇澳港歐洲生態港認證，完成台灣港群最後一塊拼圖。展望2018年，港務公司將依「合作、創新、永續」出發，與各地方政府合作，帶動港口轉型。

(中時)