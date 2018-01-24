駐日美軍直升機1月已迫降3次 日防衛省要求停飛徹底檢查

2018年01月24日 16:36 中時 黃菁菁

美軍AH-1攻擊直升機23日晚間迫降沖繩縣渡名喜村渡名喜島的村營直升機停機坪。這是美軍直升機今年第3次在沖繩縣內迫降，引起沖繩縣民和日本政府的極度不滿。防衛大臣小野寺五典怒指「未免太多次了！」，並要求美軍緊急檢查同型飛機，在檢查結束前全面停飛。

23日迫降的村營停機坪緊鄰渡名喜島北部的港口，距離附近的中小學僅約250公尺。美軍向防衛省說明指出，「由於駕駛座顯示油壓系統故障的警示燈亮起，故為了預防事故而降落。」沖繩縣尚未接到迫降地附近有任何受害的報告。

美軍直升機1月6日迫降沖繩縣宇流麻市伊計島海岸，8日又迫降讀谷村的廢棄物處理廠，這次是進入今年1月的第3次迫降，這麼密集的飛機緊急迫降，讓沖繩縣民們都感到無言！

小野寺24日向日媒表示，「未免太多次了！，我想問問美軍，維修工作真的做好了嗎？」。他強調，防衛省將向美方提出重新徹底檢查、維修駐日美軍所有飛機的照會。

小野寺24日上午已要求駐日美軍司令官馬丁尼茲(Martínez)，對於隸屬普天間基地的所有同型直升機進行緊急檢查，在檢查結束前全面停飛。日本政府要求美軍停止飛行乃罕見的特例。

日本外務大臣河野太郎24日上午致電美國駐日大使海格提（William Hagerty）抗議指出，「美國軍機事故頻傳，感到極為遺憾！」，他要求美方採取根本防止事件再次發生的對策。

沖繩縣知事翁長雄志23日在接受日媒採訪時憤怒地表示，「美軍已經失控，完全無法管理監督」。

(中時)