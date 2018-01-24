基隆市警局易主 黃明昭睽違32年回鍋變局長

基隆市警局今（24）日下午2時舉行卸、新任局長交接典禮，副局長許頌嘉（左一）代理卸任局長王慶麟將印信交給新任局長黃明昭（右一），並由警政署主任秘書鍾國文（左二）監交，市長林右昌（右二）也一同參與。（張穎齊攝）

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基隆市警局今（24）日下午2時舉行卸、新任局長交接典禮，市長林右昌（左）受訪時表示，期勉與新任局長黃明昭（右）通力合作下，讓基隆警務更上一層樓。（李其樺攝）
基隆市警局今（24）日下午2時舉行卸、新任局長交接典禮，由新任局長黃明昭上任。（李其樺攝）
基隆市警局今（24）日下午2時舉行卸、新任局長交接典禮。（張穎齊攝）

內政部警政署17日公布高層異動名單，其中基隆市警察局長王慶麟陞任警政署警政委員，警政署刑事警察局副局長黃明昭調任基隆市警察局長，今（24）日下午2時舉行卸、新任局長交接典禮。值得一提的是，黃明昭1986年從中央警官學校畢業後，即派任在基隆市警局外事課、二分局擔任巡官，此次睽違32年搖身成了局長。

基隆市警局今（24）日下午2時舉行卸、新任局長交接典禮，市長林右昌及各界地方人士均有出席，並由警政署主任秘書鍾國文監交。而王慶麟由於升為警政委員，而遠赴馬祖進行警局長監交儀式，由副局長許頌嘉代理。

基隆市警局表示，黃明昭是中央警官學校外事警察學系51期畢業，警大犯罪防治研究所碩士，第1個警察職務就是基隆市警局第二分局巡官，後來歷任台北市警局刑事警察大隊大隊長、警政署刑事警察局主秘、雲林縣警察局局長、警政署刑事警察局副局長等職務。

據悉，先前轟動全台的亞歷山大健身吸金案、天道盟「日仔會」坑殺計程車司機案都曾由黃明昭經辦過，此次是睽違32年重返基隆。

黃受訪時也表示，他1986年至1989年在基隆任職3年期間，就發現基隆市好山好水又富有人情味的地方，他相信基隆人都相當友善，他會依照市長的期許及警政署長陳家欽的期盼，對於基隆治安、交通，甚至年底的查察賄選，都將是他的重點工作之一。

林右昌表示，王慶麟1年半的任職期間，進用230位基層同仁，舒緩基層同仁工作壓力，在任表現備受肯定。且相信未來能與黃明昭一同合作下，讓基隆警務更上層樓，也期勉黃局長發揮所長，精進基隆治安及交通。

(中時)

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