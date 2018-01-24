竹市府打造人本城市 西門通人行徒步區月底完工

2018年01月24日 16:38 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（右）24日視察「西門通」人行徒步區工程進度，工程並預計於農曆年前完工。（陳育賢攝）

新竹市政府致力打造人本城市綠環境，相繼完成中央公園再生、新竹綠園道、東大飛行公園，日前改造明志書院停車場、大遠百間的「西門通」人行徒步區，工程進度已達9成，預計農曆年前即可亮相，讓民眾享受慢活的城市生活。

市府指出，明志書院停車場與遠東百貨間西門通人行道，是新竹市區僅有的行人徒步區，也是周遭社區的小公園，此次工程投入近200萬，以民眾休憩型態為主軸，除增加座式休憩椅外，更增設立式靠背座椅，休憩座椅下方增設夜間LED照明，襯托廊道夜間美。

工程同時拆除車擋、更新無障礙坡道欄杆通達明志書院，整理花台植栽，使人行道成為舒適、明亮、寬敞人行空間。

此外，為迎接西門通開通，市府也將於27日下午舉行「西門通小市集」活動，邀請大遠百店家無印良品、威秀影城、JASONS超市，以及西門街商圈知名甜點、飲料店家、百年老店彭成珍餅舖共襄盛舉。

現場還安排中國風音樂演奏、親子揮毫，知名火鍋店「海底撈」川劇變臉表演等為活動揭開活動序幕。

市長林智堅表示，西門通是連接西門街、西大路的重要便道，不僅是大遠百服務同仁工作空檔的休憩空間，也是民眾購物後暫歇、喝杯咖啡的小天地，空間使用率高，但過去人行道休憩設施、花台植栽缺乏完善規畫，此次工程除增加休憩座椅、融合綠化，提升整體視覺，形塑友善行人步行空間。

交通處長倪茂榮則指出表示，市府近年積極改善各項基礎設施，包括前後站地下道、路平計畫、打通園區交通瓶頸，此外，也推動停車場再生計畫，總計投入1億元進行停車場大改造，希望讓市民在城市中享有友善、人本的城市綠環境。

(中時)