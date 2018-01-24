2018桃園燈會小提燈亮相 焦點卻是牠

小提燈「桃喜狗」，24日在記者會上正式亮相。（桃園觀光旅遊局提供）

友善列印
中時
桃園機場檢疫犬Josh和Jimmy也到場參加小提燈發表會。（葉臻攝）
小提燈「桃喜狗」限量4萬盞。（葉臻攝）

2018桃園燈會以桃園機場檢疫犬做為發想，設計出小提燈「桃喜狗」，24日在記者會上正式亮相，桃園機場檢疫犬Josh和Jimmy也到場參加，領犬員資歷有5年的涂芯瑜表示，檢疫犬以搜查活體的動植物為主，如果聞到違禁物就會坐下，每隻檢疫犬都受過1年以上的專業訓練，「不只可愛還很專業」。

桃園市觀光旅遊局表示，2018桃園燈節場域橫跨桃園、龜山、蘆竹3大行政區，主燈區將規劃在三民運動公園，龜山星月橋的龜山燈區、桃園汴洲之美橋的水汴頭燈區以及在蘆竹竹夢橋的蘆竹燈區為3個副燈區。

小提燈「桃喜狗」的設計特色則包括胸口掛著有桃園市徽的金牌、項圈上的8枚錢幣，象徵「狗來富一路發」，後方高翹的長尾則象徵著鴻圖大展，後勢看翹，組裝完成的小提燈不論是輕推狗鼻子、觸碰狗尾巴，桃喜狗都會不斷向前和人互動，互動感十足，桃園燈節的假日期間，每日晚間5點起在4個燈區都會免費發送桃喜狗小提燈，總數限量4萬盞，每人限領1盞，送完為止。

涂芯瑜表示，檢疫犬以活體的動植物為主，植物部分包括活植物、活昆蟲、土壤、果實、蔬菜、切花、枝條、種子、種球、乾燥植物或其產品、藥草及辛香料，動物部分則包括活動物、新鮮肉類、加工肉類、含肉加工食品，以及羽毛、動物飼料、羽毛獸皮獸骨等動物產品。

涂芯瑜表示，目前檢疫犬隊約有24隻在線上輪值，包括基隆、桃園、松山、金門等機場以及港口、快遞倉儲及郵包中心都是巡邏點，犬隻種類以米格魯為主，後期也新增不少拉不拉多。

涂芯瑜指出，檢疫犬的來源除了民眾捐贈外，收容所內的狗狗也會因為特性符合，在遴選時被選中擔任檢疫犬，除了要嗅覺靈敏、活潑、好奇、貪吃、愛玩，最重要的是得「大膽」，檢疫犬需要受訓1年以上才能上線工作，但在當「正職」前還得先當「實習生」磨練一番，才能站上防疫的最前線。

(中時)

竹市府打造人本城市 西門通人行… 稱電競選手愛吸毒 豪宅鎖門硬攔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。