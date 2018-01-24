2018桃園燈會小提燈亮相 焦點卻是牠

2018年01月24日 16:42 中時 葉臻

桃園機場檢疫犬Josh和Jimmy也到場參加小提燈發表會。（葉臻攝）

小提燈「桃喜狗」限量4萬盞。（葉臻攝）

2018桃園燈會以桃園機場檢疫犬做為發想，設計出小提燈「桃喜狗」，24日在記者會上正式亮相，桃園機場檢疫犬Josh和Jimmy也到場參加，領犬員資歷有5年的涂芯瑜表示，檢疫犬以搜查活體的動植物為主，如果聞到違禁物就會坐下，每隻檢疫犬都受過1年以上的專業訓練，「不只可愛還很專業」。

桃園市觀光旅遊局表示，2018桃園燈節場域橫跨桃園、龜山、蘆竹3大行政區，主燈區將規劃在三民運動公園，龜山星月橋的龜山燈區、桃園汴洲之美橋的水汴頭燈區以及在蘆竹竹夢橋的蘆竹燈區為3個副燈區。

小提燈「桃喜狗」的設計特色則包括胸口掛著有桃園市徽的金牌、項圈上的8枚錢幣，象徵「狗來富一路發」，後方高翹的長尾則象徵著鴻圖大展，後勢看翹，組裝完成的小提燈不論是輕推狗鼻子、觸碰狗尾巴，桃喜狗都會不斷向前和人互動，互動感十足，桃園燈節的假日期間，每日晚間5點起在4個燈區都會免費發送桃喜狗小提燈，總數限量4萬盞，每人限領1盞，送完為止。

涂芯瑜表示，檢疫犬以活體的動植物為主，植物部分包括活植物、活昆蟲、土壤、果實、蔬菜、切花、枝條、種子、種球、乾燥植物或其產品、藥草及辛香料，動物部分則包括活動物、新鮮肉類、加工肉類、含肉加工食品，以及羽毛、動物飼料、羽毛獸皮獸骨等動物產品。

涂芯瑜表示，目前檢疫犬隊約有24隻在線上輪值，包括基隆、桃園、松山、金門等機場以及港口、快遞倉儲及郵包中心都是巡邏點，犬隻種類以米格魯為主，後期也新增不少拉不拉多。

涂芯瑜指出，檢疫犬的來源除了民眾捐贈外，收容所內的狗狗也會因為特性符合，在遴選時被選中擔任檢疫犬，除了要嗅覺靈敏、活潑、好奇、貪吃、愛玩，最重要的是得「大膽」，檢疫犬需要受訓1年以上才能上線工作，但在當「正職」前還得先當「實習生」磨練一番，才能站上防疫的最前線。

(中時)