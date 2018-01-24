最老入圍者 88歲克里斯多夫普拉瑪破紀錄

克里斯多夫普拉瑪曾憑《新手人生》奪下奧斯卡男配角。（catchplay提供）

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第90屆奧斯卡金像獎昨晚揭曉入圍名單，接下《金錢世界》（All the Money in the World）換角大任、臨時上陣僅拍9天即交出超水準表演的加拿大資深影星克里斯多夫普拉瑪（Christopher Plummer），憑「最吝嗇的有錢人」美國石油大亨保羅蓋提一角榮獲最佳男配角提名，與導演雷利史考特（Ridley Scott）合作無間突破重圍的事蹟，被影迷奉為超狂神救援。克里斯多夫普拉瑪得知入圍消息後興奮表示：「我很高興能獲得提名，雖然完全意想不到但也非常心滿意足，一切都發生得太快了，我到現在仍有點吃驚，也為之興奮。」

出道超過60年的克里斯多夫普拉瑪，早期以《真善美》（The Sound of Music）能歌能演的帥氣上校成為經典，2012年更憑《新手人生》（Beginners）同志父親一角實力終獲肯定奪下奧斯卡最佳男配角，當年高齡82歲的他也成為史上最資深的演技獎得主。而現年88歲以《金錢世界》再度入圍金像獎的普拉瑪，又創下奧斯卡另一紀錄成為有史以來最年長的入圍者，而他也是唯一能打破自己先前紀錄的人。

片中他對首富爺爺的詮釋不僅打破「慢工出細活」的道理，短時間內將富豪視錢如命的冷酷高傲表現得淋漓盡致，更多人性的轉折和其拒付贖金救孫的另類思考則透過劇情的推進慢慢呈現。歌手廖允杰為電影創作的中文宣傳曲＜You’re Not Me＞也以「上流遊戲 下流的規矩」、「別說什麼道理 慾望證明自私有理」等歌詞，為這號充滿爭議的真實人物寫下最好註解。

《金錢世界》描述美國鉅富的金孫約翰保羅蓋提三世在義大利慘遭綁票，母親蓋兒哈里斯（蜜雪兒威廉絲飾）驚慌失措地求助前公公，也就是當時的全球首富尚保羅蓋提（克里斯多夫普拉瑪 飾），但被世人戲稱「擁有全世界金錢」的他竟公開嗆聲拒付贖金，導致孫子慘遭憤怒的綁匪凌虐，驚慌失措的母親決定與前CIA探員弗萊奇（馬克華柏格飾）攜手合作，展開一場緊張刺激、爭分奪秒的火線救援！電影2月2日在台上映。

(中時)

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