澳網》謝淑薇名利雙收 賺進780萬台幣

謝淑薇、彭帥2018年澳網女雙4強止步，無緣決賽。(新華社)

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中時電子報

澳網女雙與彭帥的「螃蟹配」24日無緣決賽，謝淑薇風靡澳洲的墨爾本之旅畫下句點，不過此行讓謝淑薇名利雙收，不僅打響「淑薇style」球風，女單平個人最佳16強、女雙止步4強已讓她賺進32.75萬澳幣(約新台幣779.45萬元)。

謝淑薇睽違10年再闖澳網女單16強，左砍前球后右剋種子，前西班牙球后穆古茹莎、前世界第2波蘭名將拉瓦絲卡（Agnieszka Radwanska），都沒能攻破她的非正統球路，前德國球后可貝兒(Angelique Kerber)也鏖戰3盤才過關，也是可貝兒今年澳網至今唯一失掉的一盤。

雖然女單16強止步，謝淑薇仍追平我國女將大賽單打紀錄，進帳16強獎金澳幣24萬元(約新台幣571.2萬元)。另外女雙與彭帥攜手4強止步，寫下個人澳網女雙最佳成績，4強獎金17.5萬澳幣，與彭帥對分後可拿8.75萬澳幣，謝淑薇笑納32.75萬澳幣大豐收。

不過也有比獎金更重要的，謝淑薇澳網女雙打入4強，完成四大滿貫賽「8強俱樂部」（Last 8 Club）最後一塊拼圖。

要成為「8強俱樂部」終身會員，需在澳網、溫網、法網、美網四大賽皆曾於單打晉級8強或雙打晉級4強。謝淑薇與彭帥曾在2013年溫網、2014年法網女雙奪冠，2012年美網合拍西班牙梅迪娜（Anabel Medina Garrigues）闖4強，今年澳網再與彭帥攜手闖關，未來四大賽通行無阻。

(中時電子報)

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