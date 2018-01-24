捕獲野生暗黑女神直擊她家 一看整個幻滅！

AV女優高橋彩子是名校出身的可愛系AV女優，沒想到私下生活卻跟螢幕上得形象成反比。(取材自高橋彩子推特)

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中時電子報

近幾年日本AV界漸趨「演藝圈化」，形成AV女優雖然在鏡頭前被看光光，但下了戲卻要努力跟粉絲互動、營造好形象的特殊生態，但也因此產出眾多能跨界發展的「暗黑女神」，然現實生活是殘酷的，日前日本綜藝《跟拍到你家》節目，就很巧地在鬧區捕獲兩名錯過末班車的年輕妹仔，其中之一竟然是現役AV女優八橋彩子，二話不說當然直接黏緊緊送她回家兼突擊！

高橋彩子也翻攝自己出演的該集節目並分享到推特上，證實真的住在垃圾屋無誤。(翻攝自高橋彩子推特)

日綜《跟拍到你家》節目以支付計程車費用為酬勞，換取採訪路人的機會，剛好遇上暗黑女神八橋彩子，本以為賺到，沒想到是破滅的開始，高橋一開始很正常地回答關於拍謎片的問題，例如解密到女優家床戰的片子類型，有時不是真的在自己的家裡，而是帶著私人小物去借來的房間營造「自宅感」，而女神也答應讓攝影團隊拍攝自己的小窩，但一開頭就警告特派員「我家很像垃圾屋」，要大家別被嚇到。

而到了高橋彩子家，果真被眼前的「絕景」震懾了！暗黑女神所言不假，她的小窩從玄關到浴室都充滿驚奇，首先進門得先經過一堆未經整理的堆疊鞋子山，屋內則堆滿雜物，只剩一條猶如「獸徑」的小路可以走動，鏡頭一轉到浴室，角落堆著很多未經洗滌的原味內衣褲，還有她怕阻塞水管而隨意拾起黏起牆壁上的頭髮，畫面實在太詭異，特派員都被嚇傻，也驗證高橋從頭至尾都很誠實，說會嚇到是真的，不少粉絲收看節目後，也大呼心中幻想一夕破滅！

(中時電子報)

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