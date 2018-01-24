稱電競選手愛吸毒 豪宅鎖門硬攔不給住：房價會下跌

位在南港的豪宅「華固奧之松」 (圖／翻攝自Google街景)

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中時電子報
／綜合報導
看不下去的民眾提供管委會的公告，聲明中充滿惡意 (圖／翻攝自EXP.GG)
不滿的網友將華固奧之松評價洗到剩1.2顆星 (圖／翻攝自Google)

電競俱樂部HKE日前與南港豪宅「華固奧之松」達成協議，將讓旗下HKA八名選手入住，但本月13日選手要入住時，管委會不但使出各種手段攔阻，強加許多離譜條件，最後甚至直接拒絕選手入住，更搬出「電競選手會吸毒、打架，讓大廈治安敗壞，進而影響房價下跌」，讓HKE老闆勃然大怒，怒批根本歧視電競選手。

而在昨天(23日)，HKA再度試圖進入「華固奧之松」，住戶也再度出來攔阻，戰隊經理Eric所持有的感應卡也被停權，甚至驚動警方到場處理，將雙方帶回派出所作筆錄。

今天(24日)有看不下去的民眾提供了「華固奧之松」管委會的公告，透過照片可以看到，管委會直接使用「防止HKA強行進入緊急措施」為主旨，甚至為此關閉整棟樓的廳門、防火門，還呼籲住戶開車入出時，看到不明貨車要阻擋，同時將視情況關閉貨梯使用，最後還聲明這是「過渡時期」，針對、歧視意味濃厚。

不少網友得知後也聲援HKA選手們，指出「華固奧之松」的住戶根本就只想炒房，還找了許多莫名其妙理由打壓選手，「華固奧之松」的Google頁面也湧入大量不滿的人們狂洗負評，目前已經只剩1.2顆星。

(中時電子報)

影音取自EXP.GG TW，若被刪除請見諒
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