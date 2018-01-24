瑪格羅比：譚雅是小丑女化身

2018年01月24日 16:49 中時 潘鈺楨

艾莉森珍妮以憑此角拿下不少獎。（海樂提供）

奧斯卡入圍名單公布，《老娘叫譚雅》榮獲最佳女主角、最佳女配角、最佳剪輯3項提名。兩位主角的演技備受讚賞肯定，瑪格羅比已拿下一座全美影評人協會喜劇最佳女主角，而虎媽艾莉森珍妮除了拿下金球獎最佳女配角，其他大小獎項已超過十座。

瑪格羅比自從在《華爾街之狼》演出後，無論是聲勢或演技，都扶搖直上，再經過《自殺突擊隊》的洗禮，小丑女已經成為她的代表形象，而小丑女的外傳電影已經有多達三部準備開拍。其實瑪格羅比除了接下DC漫畫大片外，更晉身製作人，為自己開創更多戲路，《老娘叫譚雅》就是延續小丑女風格的電影。

譚雅哈丁是美國體壇的話題人物，她極具溜冰天賦，但行事風格獨特，脫序行為不斷，在家庭與前夫的壓力下，更是位「受虐女性」。剛演完小丑女的瑪格羅比，一看到劇本角色就十分喜歡，立刻點頭接下說：「譚雅根本就是小丑女的化身。」

瑪格羅比也為這個角色下足苦功，在拍攝前由專業選手教導，進行4個月的溜冰訓練，冰上旋轉、炫麗起舞，所有溜冰鏡頭都由瑪格羅比親自上陣，甚至造成椎間盤凸出，敬業程度讓劇組大為佩服。

《老娘叫譚雅》故事講述；由萬人崇拜的冰上女王，到名譽掃地的話題名人-譚雅哈丁（瑪格羅比）是美國首位完成高難度冰上三圈半跳躍的選手，獲得無數比賽冠軍榮耀；但1994年挪威冬季奧運前，涉嫌與前夫密謀攻擊對手，因此被判終身禁賽，她只好被迫放棄溜冰，職業生涯也草草結束…。電影1月26日在台上映。

(中時)