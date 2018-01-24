結合歷史.地理綜橫軸APP看見台中今昔

台中市結合科技、出版《台中歷史地圖散步》書籍，要帶領民眾了解百年台中城。（林欣儀攝）

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打開《台中歷史地圖散步》書籍配合的APP，就能看透歷史景點的現在與過去。（林欣儀攝）

善用APP就能看遍百年城市的今日過往！中央研究院數位文化中心與台中市文化局合作，集結台中歷史文化景點，只要下載APP軟體，就能打破時間、空間界線，親身感受台中市演變，宛如置身歷史場景，文化局並搭配推出《台中歷史地圖散步》，24日對外發表。

打開《台中歷史地圖散步》巨大版圖書，印入眼簾的是台中放送局現況與早期圖片，讓人如置身歷史洪流中，親眼見到它的變遷。立法委員黃國書指出，此書花費1年策畫才出版，民眾可拿著書籍、APP到舊城區做立即對照，看看百年前的「宮原眼科」長甚麼樣子。

文化局人員拿著平板示範，以宮原眼科為例，只要點進APP點選，就會出現最新Google地圖與街景影像，隨著移動螢幕上的時間軸，則可呈現出宮原眼科過往照片、翻面還有相關介紹。文化局長王志誠強調，這只是個起步，在此基礎上，未來將逐年針對部分內容進行現勘，感受台中百年發展。

中央研究院研究員林富士表示，歷史上城市、地貌的改變，傳統都以文字、地圖呈現，讀者必須吸收後轉化、重新組裝才能理解，但透過APP軟體的圖樣套疊科技，就可完美連結歷史縱軸與地理橫軸，探索該景點前世今生。

(中時)

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