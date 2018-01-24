《夢鹿情謎》入圍奧斯卡外語片 台南加場放映

2018年01月24日 16:53 中時 潘鈺楨

第90屆奧斯卡金像獎入圍名單公布，柏林影展金熊獎得主、歐洲電影獎影后封后之作《夢鹿情謎》名列最佳外語片項目，也是該項目中唯一由女性導演執導的作品。

代表匈牙利問鼎小金人的《夢鹿情謎》描寫屠宰場中一位男主管與女員工意外發現彼此夜夜做著同樣的夢，兩人在現實生活中努力克服肉體與語言的障礙，向彼此打開心房的愛情故事，為坎城影展金攝影機獎導演伊爾蒂寇恩伊達睽違18年後推出的奇幻愛情鉅作。

本片除了在柏林影展與歐洲電影獎皆強勢奪得大獎外，去年也在雪梨影展拿下最高榮譽獎項，伊爾蒂寇恩伊達成為該影展有史以來第一位獲得最大獎的女性導演，她是否也能奧斯卡殿堂中以女性導演身份奪得最佳外語片大獎，令人期待。奧斯卡頒獎典禮將於3月4日正式舉行。

日前棕櫚泉國際影展舉辦了一場由奧斯卡最佳外語片前九強作品導演出席的講座活動，會後主持人竟遭一名觀眾憤怒指控他全程忽視唯一的女性導演伊爾蒂寇恩伊達。這起風波雖馬上在主持人與其他導演更正後確認為一場烏龍、該名觀眾也隨後致歉，但也意外讓外媒報導聚焦於該項目作品中唯有一位女性導演的事實。

針對此議題，伊爾蒂寇恩伊達在媒體訪問中表示不希望她的性別身份成為觀眾評估作品的影響因素，但更自我期許能為年輕一代的女性導演奠定下更好的創作環境。女主角亞歷山德拉・博爾貝伊在奪得歐洲電影獎影后寶座後片約不斷，在今年初宣布加入新片《The Glass Room》，將與美劇《冰與火之歌》中飾演紅魔女而人氣暴漲的凱芮絲范豪登（Carice van Houten）共同演出。

《夢鹿情謎》日前在台上映，完美演繹現代人孤獨感的刻骨愛情故事獲得爆棚口碑肯定，電影雖已正式下片，但片商也特別於27日在台南加開一場放映，目前已進入最後熱賣，想一睹這部奧斯卡入圍作品的台南觀眾，千萬不要錯過最後機會，購票網址：https://goo.gl/qt5yDr。

(中時)